سعر الذهب اليوم الأحد 3 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، متأثرا بالثبات على آخر تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1812 دولارا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131جنيها.

قد يعجبك أيضا...

أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5660 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11320 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22640 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7928 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت العقود الآجلة للذهب، حيث يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021، حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.