اعرفها..9 معايير لقبول المشروعات المقدمة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية..



عمرو محفوظ رئيس هيئة ايتيدا عمرو محفوظ رئيس هيئة ايتيدا

حددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر موعد للتسجيل ببرنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، ويستهدف البرنامج رواد الأعمال والمبتكرين من الفرق والشركات الناشئة، ممن لديهم خطط عمل ونماذج عمل أولية حيث يقدم المركز للفرق الفائزة الدعم المادى والعديد من الخدمات العينية والاستشارية.



تهدف حاضنة أعمال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال إلى دعم رواد الأعمال المبدعين لتكوين شركاتهم والعمل على نجاحها وذلك من خلال تقديم باقة من خدمات الاحتضان ويتم تقييم المشاريع المتقدمة بناءً على 9 معايير:



1- الإبداع: يجب أن يكون المشروع مبتكر ويقدم حلول لأى من تحديات السوق أو الصناعة.

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2- إمكانية تطبيق المشروع: يجب أن يكون المشروع مدعوم بنموذج عملي/تجريبى (يتم استبعاد أى مشاريع مقدمه بدون نموذج أولي).3- الإدارة الريادية الجادة: يجب أن يكون المشروع موضوع ومبلور وتحت رعاية رواد أعمال شباب أو من لديهم ملكات عملية، طلاب الجامعة غير مؤهلين للتقدم للاحتضان حيث أنه يتطلب التفرغ للعمل على إنجاح المشروع وفى حالة تقدم حديثى التخرج من الجامعة يجب توافر الشهادة الجامعية والمؤهلات الضرورية لتنفيذ المشروع، كما أنه لا مانع من قبول فريق عمل بمؤسس واحد فقط فى حال وجود فريق للعمل معه، مع ضرورة تخصيص الوقت والمجهود كاملاً للعمل على نجاح المشروع.4- حل لمشكلة فعلية: يجب أن يقدم المشروع حل أذكى أو أرخص أو متقدم أو أفضل من الحلول القائمة لأى مشكلة فعلية بالسوق أو حل لمشكلة أو احاجة مستقبلية.5- استخدام تكنولوجيا المعلومات كمنتج أساسى أو كأداة تمكينيه لتقديم خدمة: يجب ان يعتمد المشروع على عمل وتطوير منتجات تقنيه أو توفير خدمات فى اى مجال عن طريق تطوير أداة تمكينيه باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل تطبيقات المحمول وتطبيقات شبكة الإنترنت والمنصات والبرامج6- ذات جدوى اقتصادية: ينبغى على المشروع أن يقدم منتج أو خدمه ذات استمراريه اقتصاديه وله القدرة على جذب استثمارات.7- القدرة على النمو: يجب أن يتوفر فى المشروع إمكانية النمو من بين قطاعات الأسواق الهامة وضمن القطاعات والطبقات المتعددة.8- وضع المشروع حاليًا: الفرق المدعومة بنماذج أولية أو الشركات الناشئة التى لم يمر على تأسيسها أكثر من عام يمكنها أن تتقدم للاحتضان.9- التفرغ: لا يجوز للمشروع/ الشركة التى ترغب فى الاحتضان أن تكون محتضنة فى حاضنة أو مسرع أعمال آخر فى نفس وقت احتضنها فى مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.