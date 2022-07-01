الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : بدء سريان ترقيات العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو الجاري



الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء سريان حركة ترقيات العاملين بالدولة اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، إذ يستحق ما يقارب نصف مليون موظف زيادة رواتبهم بمقدار الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.



وأشار د. صالح الشيخ، وفقًا لأحدث تقرير صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أحقية شاغلي أيًا من المستويات الوظيفية التي تسبق مباشرة المستويات القيادية والإدارة الإشرافية وهى درجة كبير للوظائف التخصصية والكتابية والفنية والدرجة الأولى للوظائف الحرفية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي 3 سنوات، ممن لم تشملهم حركة الترقيات، فى صرف حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30-6-2022، بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.



وذلك وفقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة الخاصة بضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

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كما ذكرت المادة يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2022 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتبارًا من 1-7-2022، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى الترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع فى 2-11-2016 استنادًا إلى مادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.ومن الجدير بالذكر ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برياسة الدكتور صالح الشيخ كان قد أصدر الأسبوع الماضي القرار رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما أتاح الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه.