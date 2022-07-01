الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : بدء سريان ترقيات العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو الجاري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء سريان حركة ترقيات العاملين بالدولة اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، إذ يستحق ما يقارب نصف مليون موظف زيادة رواتبهم بمقدار الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
وأشار د. صالح الشيخ، وفقًا لأحدث تقرير صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أحقية شاغلي أيًا من المستويات الوظيفية التي تسبق مباشرة المستويات القيادية والإدارة الإشرافية وهى درجة كبير للوظائف التخصصية والكتابية والفنية والدرجة الأولى للوظائف الحرفية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي 3 سنوات، ممن لم تشملهم حركة الترقيات، فى صرف حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30-6-2022، بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
وذلك وفقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة الخاصة بضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
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