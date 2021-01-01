أهمها حقيبة يد ضد الماء..4 أشياء أساسية فى شنطة المصيف مش لازم تنسيها..



اجازة الصيف.. صورة تعبيرية اجازة الصيف.. صورة تعبيرية

للخروج والذهاب للشاطئ متعة صيفية ينتظرها الجميع بمختلف الأعمار لقضاء وقت ممتع، يساعد في تصفية العقل والنفس، ومن أهم الأشياء التي تساعدك على عطلة صيفية على الشاطئ سعيدة، هي بعض الأساسيات التي يجب أن تتوافر معك في هذه الرحلة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأشياء التي يمكنك حملها كجزء من ضرورياتك لقضاء إجازتك القادمة على الشاطئ وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:



حقيبة ضد الماء

بقدر ما يكون التواجد حول الماء أمرًا رائعًا، فإن الخوف من بلل متعلقاتك قد يبقيك بعيدًا، وهذا قد يجعلك ترغب في الجلوس بعيدًا عن الماء لمجرد حماية ممتلكاتك وتفويت معظم أوقات المرح على الشاطئ، يمكن أن تكون الحقيبة المقاومة للماء متعددة الوظائف رفيقك المثالي، يمكنك استخدامها لتخزين أدواتك والأشياء الثمينة الأخرى والهواتف أو لملابس السباحة المبللة بعد الغطس الصباحي.



كاش مايوه

الكاش مايوه أو غطاء ملابس السباحة من أجل إطلالة الشاطئ المميزة، وذلك ليسهل عليك البقاء على الشاطئ بملابس السباحة أنيقة ويحافظ على الجسم من حروق الشمس الضارة، ويمكن أن تستغل ارتدائها للذهاب لتناول الغذاء بها في مطعم الفندق دون الحاجة لتغيير ملابسك وارتدائها مرة أخرى.

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زجاجة الماءأهم جانب عندما تكون بالخارج في الحرارة، الماء ضروري ويمكننا أن ننساه أثناء جلوسنا في شمس الصيف، سيساعدك أخذ زجاجة ماء جيدة معك على البقاء رطبًا حتى عندما لا تكون في منتصف أي مكان، يمكن أن تكون زجاجة ماء معزولة من الفولاذ المقاوم للصدأ فكرة مثالية لأن هذه الزجاجات تهدف إلى الحفاظ على المشروبات في درجة الحرارة التي تريدها.غسول الجسمغالبًا ما تترك الرمال ومياه البحر رائحة باقية ويصعب غسلها، يمكن للجل المنعش أن ينظف جسمك بلطف وفعالية بينما يسهل حمله. سواء كان ذلك للاستحمام السريع خارج الكوخ أو الحمام الفاخر في المنزل بعد أنشطة اليوم، فإن غسول الجسم سيجعل بشرتك تشعر بالنعومة.