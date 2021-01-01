تتكلف 48 دولار فقط يوميا.. أرخص 10 دول يمكن زيارتها في أوروبا..

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قارة أوروبا تتمتع بمناظر جمالية كثيرة، ويوجد بها بعض الدول التي تعد ضمن الأغلى في العالم، ولكن هناك بعض الدول التي يمكن السفر إليها بتكلفة قليلة داخل القارة العجوز، وفي التقرير التالي نستعرض أرخص 10 دول في أوروبا يمكن زيارتها، بحسب موقع the travel.



بولندا

يوجد بدولة بولندا العديد من الأماكن الجذابة للسياح، فضلاً عن أنها توفر الفنادق والقصور، وكل ذلك بميزانية 48 دولار يوميًا.



بيلاروسيا

يسهل الحصول على التأشيرة فيها، كما أن سكانها معاملتهم جيدة، ويمكن صرف مبلغ 51 دولار ففط في اليوم.

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سلوفاكياتقع دولة سلوفاكيا في وسط أوروبا، وتعد مشهورة بمواقعها التاريخية والثقافية، بما في ذلك القلاع القديمة والقرى، والميزانية 106 دولارات يوميًا.التشيكتحتاج دولة التشيك إلى 87 دولار فقط في اليوم للسفر إليها، وتعد ضمن قائمة التراث العالمي في أوروبا.دولة إستونياتحتاج تلك الدولة ميزانية قدرها 85 دولارا يوميًا، وتعد عاصمتها «تالين» من أكثر المدن الجذابة في أوروبا، لأنها تتميز الأجواء الريفية الرائعة.دولة الجبل الأسود85 دولارا أيضًا هي الميزانية التي تحتاج تلك الدولة لزيارتها يوميًا، حيث أنه تقع على الحدود بين شرق أوروبا وغربها، وبها العديد من الأماكن السياحية المميزة.دولة سلوفينياتحتاج ميزانية 79 دولار يوميا، ويطلق عليها اسم الدولة الخضراء، وتتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة.رومانياهي مرجع التاريخ الروماني والفنون والمناظر الخلابة، وتمتلك بانوراما رائعة من الجبال العالية وتحتاج ميزانية 65 دولارًا في اليوم.المجرتقع تلك الدولة في وسط أوروبا، وتحتوي على سلاسل الجبال المنخفضة والأنهار والبحيرات، وتعد عاصمتها بودابست هي أبرز المدن فيها، وميزانيتها 64 دولار في اليوم.دولة بلغاريا54 دولار في اليوم هي الميزانية التي تحتاجه للتمتع بالمناظر الخلابة الممتعة، حيث أنها تضم جبالاً رائعة ومتنزهات وطنية هائلة وشواطئ رملية.