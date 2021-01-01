أبرزها الانتفاخ والغازات والغثيان..6 علامات تدل على مشاكل فى الأمعاء..

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عندما تكون القناة الهضمية غير صحية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من أعراض الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة وآلام البطن والانتفاخ والغازات الزائدة والإمساك والإسهال ، يمكن أن تكون هذه الأعراض مدمرة للغاية للحياة اليومية ،سبب آخر لأهمية الحصول على أمعاء صحية هو أن القناة الهضمية مرتبطة بالعديد من أجهزة الجسم الأخرى. لهذا السبب ، يمكن أن تؤدي القناة الهضمية غير الصحية أيضًا إلى مشاكل فى وظيفة المناعة ، مشاكل الهرمونات مثل خمول الغدة الدرقية ، داء السكري، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



حرقة من المعدة

يمكن الشعور بالحموضة المعوية كإحساس حارق في الجزء العلوي من المعدة أو مجرد شعور بارتفاع الحمض إلى الصدر أو الحلق، يمكن أن يكون علامة على خروج الحمض الزائد من المعدة وتهيج المريء.





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الانتفاخ والغازاتالانتفاخ والغازات - الشعور بانتفاخ البطن أو امتلاء البطن بالهواء، في بعض الأحيان يقول الناس أنهم يشعرون أو يبدون حوامل، قد يكون هناك أيضًا تجشؤ زائد أو خروج غازات ،يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي ، أو حساسية الطعام ، أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.وظيفة الأمعاء المتغيرةتغير في وظيفة الأمعاء - يمكن أن يحدث على شكل إسهال ، أو إمساك أو أحياناً مجرد إحساس بأن التبرز "متوقف" .غثيانالغثيان أو القيء - يمكن أن يكون شيئًا يحدث كثيرًا ، مثل الغثيان بعد كل الوجبات ، أو نوبات متكررة من القيء كل بضعة أشهر، يمكن أن تحدث أيضًا مع عدوى مثل التسمم الغذائي ، أو نوروفيروس ، أو غيرها من حشرات المعدة.دم في البرازعادةً ما يكون الدم في البراز ناتجًا عن شيء بسيط مثل الإمساك أو البواسير ، ولكن يمكن أن يكون أحيانًا علامة على حالة أكثر خطورة مثل الورم أو القرحة ، لذلك يجب دائمًا تقييمه من قبل الطبيب.راقب العلامات الأخرى للأمعاء غير الصحيةيمكن أن ترتبط مشاكل الجلد مثل الوردية والأكزيما والصدفية أحيانًا بمشاكل في صحة الأمعاء، يمكن أن تكون الطفح الجلدي الأخرى أيضًا علامة على أمراض الأمعاء المناعية مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون.