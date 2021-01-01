حكاية تريند «هز» السوشيال ميديا..اللي شايف نفسه باتمان «يقابلنا في حلوان»..

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صورة الخبر: باتمان
باتمان

باتمان ومعركة حلوان.. تريند جديد احتل السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حتى وصل الأمر إلى قيام عدد من الفنانين بنشر بوستات حول الموضوع جميعهم يؤكدون أنهم باتمان الحقيقي وجاهزين لمعركة حلوان، كان من أبرزهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي والقدير سيد رجب.

باتمان الحقيقي

بدأت الحكاية منذ يومين خلال قيام عدد من الأصدقاء بالهزار فيما بينهم من خلال بوست عادي قام أحدهم بنشره، وقال فيه أنا باتمان الحقيقي.. ومن هنا بدأت القصة حيث قام أصدقاءه بالرد عليه وإلقاء النكات فيما بينهم، إلى أن قام أحدهم ويدعى أنس زهران بطرح فكرة جهنمية وكتب كومنت قال فيه " بقولكم ايه الموضوع ده مش هيتحل غير بطريقة واحدة ، اى حد شايف نفسه باتمان يقابلنا في حلوان يوم 13 اغسطس الساعة 11 بالليل واللي يفضل عايش يبقي هو باتمان.

ومن هنا اشتعلت السوشيال ميديا واندفع آلالاف لكتابة كومنتات وتعليقات وإطلاق النكات والكومكسات حول فكرة باتمان الحقيقي ومعركة حلوان، حتى تم اطلاق ايفينت خاص وصل حتى الأن إلى 44 ألف شخص من أجل الحضور في اليوم الموعود مرتدين بدلة باتمان .

كما تم إطلاق عدد من الهاشتاجات خاصة بالموضوع منها #باتمان_الحقيقي ، و #الي_حلوان ، و #باتمان_اورجانيك.

مشاركة الفنانين في تريند باتمان الحقيقي

كان من أبرز الفنانين المشاركين في الايفينت أو الهاشتاج الفنان الكوميدي محمد هنيدي والمعروف بتواجده المستمر على السوشيال ميديا ومشاركته دائماً في الهاشتاجات حيث كتب قائلاً من خلال بوست على موقع الفيس بوك " إلى حلوان".

كما شارك ايضاً الفنان القدير سيد رجب في الهاشتاج والايفيت، حيث كتب قائلاً من خلال بوست على صفحته الرسمية فيس بوك " المعلم صقر بيقولكم باتمان الحقيقي وصل".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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