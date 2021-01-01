هاكر إيرانيون يسربون معلومات حساسة لـ 300 ألف إسرائيلي

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أعلنت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين، تمكنوا من اختراق حسابات 300 ألف إسرائيلي والحصول على معلوماتهم الشخصية وتسريبها.







وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين وقعت قبل نحو أسبوعين، وإن الهجوم الإيراني أثّر على مواقع الويب التي تديرها شركة Gol Tours LTD، وهي شركة سياحية إسرائيلية تمتلك أكثر من 20 موقعًا إلكترونيًا لحجز السفر".

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معلومات حساسةوأكدت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن "المعلومات المسربة تتضمن أرقام هواتف، وعناوين، وتواريخ، وأماكن الإجازات المحجوزة، ومعلومات طبية حساسة عن الإسرائيليين".وأشارت إلى أنها "اتصلت على الفور بمالك شركة Gol Tours LTD في أعقاب الاختراق، في محاولة لمعالجة الثغرات الأمنية التي استغلها المتسللون الإيرانيون، لكنها قوبلت برفض التعاون".