هاكر إيرانيون يسربون معلومات حساسة لـ 300 ألف إسرائيلي

أعلنت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين، تمكنوا من اختراق حسابات 300 ألف إسرائيلي والحصول على معلوماتهم الشخصية وتسريبها.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين وقعت قبل نحو أسبوعين، وإن الهجوم الإيراني أثّر على مواقع الويب التي تديرها شركة Gol Tours LTD، وهي شركة سياحية إسرائيلية تمتلك أكثر من 20 موقعًا إلكترونيًا لحجز السفر".
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