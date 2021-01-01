موسكو تعتقل عالما روسيا بتهمة الخيانة العظمى

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم السبت، عن مصدر قريب من التحقيقات قوله إن "روسيا احتجزت ثاني عالم في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية في غضون أيام للاشتباه في خيانته للدولة".
وأوضحت الوكالة أنه جرى اعتقال أناتولي ماسلوف، كبير العلماء في معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك التي تبعد حوالي 2800 كيلومتر شرق موسكو، وتم نقله إلى سجن في العاصمة الروسية للتحقيق معه من قبل جهاز المخابرات الروسي.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "السلطات تشتبه في أن ماسلوف قدم بيانات من أسرار الدولة"، موضحًا أن البيانات مرتبطة بأنظمة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وذكرت عدة وسائل إعلام روسية أن ماسلوف اعتُقل في 28 يونيو.
ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من تلك التقارير، كما لم يتسن حتى الآن الاتصال بمحامي ماسلوف.
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