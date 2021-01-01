ننشر المراجعة النهائية لمادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة .. فيديو



مادة علم النفس مادة علم النفس



نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة لمقرر مادة علم النفس قبل أيام من عقد امتحانها بجميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.



المراجعة النهائية لمادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة



وأتاحت الوزارة المراجعة عبر يوتيوب، حيث تناولت أبرز الجزئيات الهامة في المنهج وطريقة الأسئلة الجديدة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، كما يقدم المراجعات النهائية عدد من خبراء المواد والمتخصصين في المناهج الدراسية المختلفة.



ويمكن للطلاب الوصول للمراجعة النهائية لمادة علم النفس بالثانوية العامة خلال الفيديو التالي

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المراجعات النهائية للثانوية العامةفيما يعد رابط كتيب مفاهيم الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثًا على محركات البحث جوجل، وذلك قبل بدء امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي من المقرر أن يعقد يوم الأحد المقبل.وينشر القاهرة 24، لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، رابط كتيب مفاهيم الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الدخول على هذا الرابط للوصول إلى النسخة الرقمية من مجلد المفاهيم لمادة الكيمياء بثلاث لغات، هي: العربية والإنجليزية والفرنسية.وأضافت الوزارة، أن كتيب المفاهيم تم توفيره لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، الاطلاع عليه قبل الامتحان.