إجراءات الترقي للعام الدراسي الجديد للمعلمين



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



وننشر إجراءات الترقى للعام الدراسى الجديد للمعلمين كما يلي:



1- يتم الترشح للإجراءات اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من:

-يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2022/12/31.

-يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام

2021/2020 2020/2019

- يكون المرشح على رأس العمل وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.

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2- يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديرية بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي، ويقع على مديري الإدارات، ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقى بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا.3- يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالادارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم /http://academy.emis.gov.eg لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 2022/7/3 إلى 2022/8/4