إجراءات الترقي للعام الدراسي الجديد للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وننشر إجراءات الترقى للعام الدراسى الجديد للمعلمين كما يلي:
1- يتم الترشح للإجراءات اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من:
-يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2022/12/31.
-يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام
2021/2020 2020/2019
- يكون المرشح على رأس العمل وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.
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