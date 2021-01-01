التقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023 إلكترونيا .. تفاصيل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم





فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الباب أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2022، للتقديم للصف الأول الثانوي 2022- 2023 إلكترونيا، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية وتحديد المجموعات الدنية للتقديم للثانوي في كل محافظة على حدة.



ويقدم القاهرة 24 للطلاب الشهادة الإعدادية، المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023 إلكترونيا، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية، للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022/2023.

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المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2022-20231- وصل سداد المصروفات الدراسية الأصل و2 صورة منه، أساسي طبقا للأمر الإداري المنظم لذلك.2- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.3- أصل شهادة الميلاد و3 صور منها.4- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب أو الأم.5- خمس صور شخصية للطالب حديثة مطبوع عليها الاسم6- ملف التقديم، موجود بالمدرسة ولا يقبل ملفات من خارج المدرسة، وعلى الطالب كتابة بياناتها في الملف كاملة قبل مراجعتها من لجنة تسلم الملفات7- بيان بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها عند تسليم الطالب الاستمارة الدالة على النجاح، بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022.8- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.تعليمات التعليم بشأن تنسيق الصف الأول الثانويوفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إخطارًا بشأن تعليمات وآليات تنسيق تنسيق الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2022-2023.وأكدت وزارة التربية والتعليم في إخطارها للمديريات التعليمية، تحديد مسئول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية وضرورة موافاة الوزارة، ببيانات المسؤول متضمنة كود الموظف والاسم، حيث يتولى مسئول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية القيام بالمهام التالية، وهي: تسجيل قائمة بيانات المسئولين عن تنسيق التعليم الفني، وتنسيق التعليم العام، ومراجعة قائمة المدارس التي يتاح فيها التنسيق هذا العام.وتابعت وزارة التربية والتعليم: كما يتولى مسئول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية متابعة أداء عمل فرق العمل، ومتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة إليها، وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق، فضلًا عن تحديد الحد الأدنى للقبول، وفي كل مرحلة من مراحل التنسيق، وتسجيل خريطة التوزيع الجغرافي للقبول بالمدارس.