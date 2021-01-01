صيدلة حلوان تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات

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كشف الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قائلًا إنه من المحتمل إعلان النتائج قبل عيد الأضحى المبارك.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأوضح الدكتور سامح سرور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن عمليات التصحيح والرصد والمراجعة مستمرة داخل الكنترولات وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة الجميع.



وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن امتحانات الفصل الدراسي الدراسي الثاني سارت بشكل طبيعي وفي هدوء تام دون وجود أية مشكلات، متابعًا: عند الانتهاء من عمليات التصحيح ستظهر النتائج مباشرة على موقع الكلية الرسمي فقط.

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ولفت عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية تحاول الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة قبل عيد الأضحى المبارك حتى يتم إعلان النتائج وعدم تأخيرها على الطلاب.تفاصيل تغيير لائحة كلية التربية بجامعة حلوانوفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، تفاصيل تغيير لائحة كلية التربية بالجامعة، مؤكدًا أن الكلية تقدمت إلى لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات بخطة تغير اللائحة وهي الآن في طريقها للاعتماد وأخذ قرار وزاري.وذكر الدكتور حسام حمدي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اللائحة الجديدة ستعتمد علي طريقة التدريس بالساعات المعتمدة، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على برامج تدريسيه وعلى الطرق الحديثة.وأشار عميد كلية التربية بجامعة حلوان، إلى أن اللائحة الجديدة يوجد فيها بعض المواد: مثل التكنولوجيا ومواد خاصة بالتعليم الالكتروني والمدمج وتقنيات التعليم، فكل ذلك يؤهل الطالب للتدريس عن طريق التابلت واستخدام التكنولوجيا الجديدة في عملية التدريس.