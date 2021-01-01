عرض القاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من الحامض النووي من المتهم زوج المجني عليها، وكذلك شريكة حسين، المقاول، العقل المدبر الذى أشعل الفكرة في رأس زوجها للتخلص منها.
وقالت مصادر مطلعة إن ذلك يأتي لإجراء المضاهاة بين المتهمين وما بين الحامض النووي الذي أخذ من عينات جثة المجني عليها، وربما يكون علق بجثتها أية آثار من كلا المتهمين.
تفاصيل جديدة في قضية شيماء جمال
وأكدت المصادر أنه سيتم عرض السلاحين الناريين المضبوطين بحوزة المتهمين على مصلحة الطب الشرعي، لفحصهما والبحث عن أي آثار قد تكون علقت بهما من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها الإعلامية شيماء جمال.
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