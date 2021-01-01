عرض القاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال على الطب الشرعي

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القاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال


قررت جهات التحقيق في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من الحامض النووي من المتهم زوج المجني عليها، وكذلك شريكة حسين، المقاول، العقل المدبر الذى أشعل الفكرة في رأس زوجها للتخلص منها.

وقالت مصادر مطلعة إن ذلك يأتي لإجراء المضاهاة بين المتهمين وما بين الحامض النووي الذي أخذ من عينات جثة المجني عليها، وربما يكون علق بجثتها أية آثار من كلا المتهمين.

تفاصيل جديدة في قضية شيماء جمال
وأكدت المصادر أنه سيتم عرض السلاحين الناريين المضبوطين بحوزة المتهمين على مصلحة الطب الشرعي، لفحصهما والبحث عن أي آثار قد تكون علقت بهما من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها الإعلامية شيماء جمال.

حبس زوج الإعلامية شيماء جمال
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا سابقا يتضمن قرار حبس زوج المجنى عليها شيماء جمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت قبل أيام حبس المقاول ح. ا، العقل المدبر للجريمة، الذي سارع في اتخاذ عدة خطوات دفعت بالتعجل في تنفيذ الجريمة التي راحت ضحيتها المجنى عليها شيماء جمال، والذي حاول خداع جهات التحقيق ووسائل الإعلام بمبادرته بتقديم نفسه لجهات التحقيق وإفشاء أسرار جريمته وزوج المجني عليها، والتي جاءت نتيجة ملاحقات رجال المباحث الجنائية له في كل مكان مما جعله يسلم نفسه.

المصدر: cairo24

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