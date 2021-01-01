مفاوضات الأهلي مع طارق حامد .. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من طارق حامد، لاعب وسط الزمالك حقيقة وجود مفاوضات بين اللاعب والنادي الأهلي في الفترة الحالية، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر في بداية الموسم المقبل، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه وعدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض حتى الآن.
وأكد المصدر لـ القاهرة 24 أن الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن طارق حامد لن يلعب في مصر إلا للزمالك، وأن اللاعب لديه عروض أخرى ولكنه يضع الزمالك أولوية بالنسبة له، ويرفض الرد على أي أمر آخر يوجه له.
وأضاف المصدر: طارق حامد يحترم الجميع، ولكنه لم يتلقّ أي اتصالات من الأهلي، ولم يتحدث معه أي مسؤول في القلعة الحمراء في الفترة الحالية أو قبلها، واللاعب ملتزم تماما بتعاقده مع الفريق الأبيض.
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