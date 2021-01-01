تداول فيديو لشقيق مستريح أسوان يستفز ضحاياه



مصطفى البنك مصطفى البنك



حالة من المشاعر الصعبة ، واللحظات العصيبة التى لا يزال يعيشها ضحايا مستريحى " رؤوس الماشية " بأسوان ، ولاسيما داخل مركز إدفو ، فهناك العديد من الضحايا الذين تضرروا ، وتكبلوا بالديون عقب وقوعهم كفريسة لهؤلاء النصابين .



وفى هذا الصدد نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على ردود أفعال هؤلاء الضحايا عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " والذى يظهر فيه شقيق مستريح رؤوس الماشية، وهو ينام فوق الملايين من الجنيهات، والتي هي في الأصل أموال هؤلاء الضحايا



فقد أشار على سبيل المثال أحد ضحايا المستريح ويدعى عبد الله . م بإدفو بأننى تعليقاً على هذا الفيديو لا أقول سوى " حسبى الله ونعم الله في هؤلاء النصابين وأسرهم وذويهم " فقد أخذوا شقى عمرنا ، حيث أن كل الضحايا كانوا قد قدموا الغالى والنفيس من أموال أو غيرها لديهم إلى هؤلاء المستريحين ، ولكن كان الهدف هو تحسين الظروف المعيشية لنا ، وذلك لأن كل واحد كان لديه حلم وطموح أنه يكبر ويزود من مدخراته المالية ، لمواجهة ظروف الحياة الصعبة .

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بينما طالب ممدوح . م – أحد الضحايا بضرورة إلقاء القبض على هذا الشخص شقيق أحد المستريحين ، لأنه بهذا الفيديو المتداول يستفز كل الضحايا ، بل وكل الناس حتى غير المتضررين ، ويتسأل كيف يتم تركه وعدم القبض عليه ، لأنه لو تم إلقاء القبض عليه هو وكل من كان يعمل مع المستريحين ، وكونوا أموال وثروات هائلة ، من الممكن أن يتم أخذ هذه الأموال ، وإعادتها مرة أخرى للضحايا .وأشار إلى أننا نتمنى سرعة تحقيق هذه الخطوة لأنها مهمة جداً ، وسوف تساهم في رسم الفرحة على وجه الضحايا ، لأنهم يعيشون في حالة سيئة للغاية ، فالكل مكبل بالديون ، ومعظم الضحايا لديهم إلتزامات بالبنوك لسداد مستحقاتها ، وهذا بدوره يعرضهم للسجن ولعقوبات لا يحمد عقباها .فيما أوضح ناصر . م بأن ما يتم تداوله لفيديو شقيق مستريح " رؤوس الماشية " يزيد من الإحتقان للضحايا الذين تصل أعدادهم لأرقام كبيرة ، ويزيد من المطالبة بضرورة إعادة هذه الأموال لأصحابها ، لأن هؤلاء الضحايا ينتظرون حالياً المصير المجهول ، نظراً لما لديهم من ديون متراكمة سواء في البنوك أو غيرها ، ويجب سرعة ضبط وإحضار كل من كان يعمل مع هؤلاء المستريحين ، لأن لديهم أموال كثيرة هربوا بها ، ويجب حصر أسماء هؤلاء من جانب الجهات المختصة حتى يتم تحقيق السيطرة عليهم ، لأنهم ينعموا حالياً بأموال الضحايا دون وجه حق .