مصادر: بن شرقي يرحل عن الزمالك لـ قطر نهاية يوليو

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بن شرقي



كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب استقر بنسبة كبيرة على موعد رحيله عن القلعة البيضاء، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وشدد المصدر، أن بن شرقي سيستمر مع الزمالك حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وسيرحل بعدها في ظل اقترابه من الانتقال لأحد أندية الدوري القطري في الموسم الجديد، في ظل اهتمام ناديي قطر القطري والدحيل بضمه.

وأضاف المصدر، أن اللاعب المغربي سيشارك مع الزمالك في مباريات المقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر بالدوري ونهائي كأس مصر 2021 قبل الرحيل.

المصدر: elbalad

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