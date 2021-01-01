مصادر: بن شرقي يرحل عن الزمالك لـ قطر نهاية يوليو

كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب استقر بنسبة كبيرة على موعد رحيله عن القلعة البيضاء، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.
وشدد المصدر، أن بن شرقي سيستمر مع الزمالك حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وسيرحل بعدها في ظل اقترابه من الانتقال لأحد أندية الدوري القطري في الموسم الجديد، في ظل اهتمام ناديي قطر القطري والدحيل بضمه.
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