الزمالك ينهي الاتفاق مع لاعب الوداد المغربي

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نادي الزمالك


كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع يحيى جبران لاعب وسط فريق الوداد المغربي من أجل الانتقال لصفوف الأبيض في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع الوداد المغربي، بنهاية الموسم الجاري.

وأنهى مسؤولو نادي الزمالك اتفاقهم مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة في الفترة الماضية من أجل تدعيم وسط الأبيض في الموسم المقبل.

وكان يحيى جبران صاحب الـ31 عاما قد رفض تجديد عقده مع الوداد المغربي، بعدما تلقى عرضا رسميا من الزمالك خلال الفترة الماضية

المصدر: elbalad

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