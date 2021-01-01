جربيها .. طريقة عمل الفطائر الفرنسية



الفطائر الفرنسية الفطائر الفرنسية



تعتبر طريقة عمل الفطائر الفرنسية للإفطار من الوصفات الفرنسية الشهيرة، والمعروفة بتناولها على وجبة الإفطار، وهي تتمتع بمذاق حلو وشهي للغاية، ويمكن تقديمها لأسرتك في الصباح، وسوف تنال إعجاب الكبار والصغار.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفطائر الفرنسية للإفطار، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة لا تتعدى 35 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:



مقادير طريقة عمل الفطائر الفرنسية

6 رقاقات عجين كلاج

½ كوب زبد سايح

½ كوب سكر بودرة

كوب كريمة خفق (مجهزة)

كوب كاسترد (محضر)



طريقة عمل الفطائر الفرنسية

- نحضر صينية مستطيلة، وندهنها بالزبد.

- توضع رقاقة ثم ندهن وجهها بالزبد.

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- نكرر ما سبق حتى يصبح لديك 3 رقاقات مدهونة.- نقوم بتقطيع الرقاقات على 8 قطع.- نكرر ما سبق فى صينية اخرى بال3 رقاقات المتبقية.- ندخل الصينيتين الفرن حتى يتحولا للون الوردى.- نخرج الصينينة من الفرن، ونتركهما جانبا حتى يبردا.- فى صحن جانبى نخلط الكاسترد بالكريمة.- تأخذ كل قطعة من الفطائر المقسمة، ونضع عليها القليل من الحشو السابق ثم نعطيها بطبقة أخرى من الصينية المجاورة.- نرص الفطائر الفرنسية فى صحن، ثم نرش الوجه بالسكر البودرة ثم تقدم.