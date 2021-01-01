الفرق بين الحموضة والذبحة الصدرية.. تعرف عليها



الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية



الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر يرتبط في الغالب بنوبة قلبية عندما يتأثر تدفق الدم إلى القلب، إنه أحد أعراض مرض الشريان التاجي الذي يجب اكتشافه مبكرًا حتى يتمكن المريض من الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب.







من الناحية الطبية ، يشار إليها باسم الذبحة الصدرية وفي الاستخدام الشائع تسمى الذبحة الصدرية أو حتى ألم الصدر الضيق في بعض الأحيان، ويشار إليه أيضًا بألم الصدر الإقفاري.



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يمكن أن تكون الذبحة الصدرية عبارة عن ألم لمرة واحدة أو يمكن أن تتكرر حتى بعد العلاج، يقول خبراء الصحة إن آلام الذبحة الصدرية عادة ما تختفي بسرعة ويمكن أن تساعد تغييرات الأدوية ونمط الحياة على السيطرة على هذه الحالة.كيف تكتشف الذبحة الصدرية؟يصعب التمييز بين الذبحة الصدرية وآلام الصدر الناتجة عن عسر الهضم أو المعدة"الحموضة"ومع ذلك ، هناك بعض الأعراض النموذجية للذبحة الصدرية والتي يمكن أن تساعد في اكتشاف هذا الألم على الفور.الأعراض الشائعة للذبحة الصدرية هي:حرقانالشعور بالامتلاءالشعور بضغط كامل في القلبضغط على القلبيبدو أن ألم الصدر المصاحب للذبحة الصدرية يشبه طعنة، لا يظهر هذا النوع من آلام الصدر في حالات أخرى.من الأعراض النموذجية الأخرى للذبحة الصدرية الألم الذي يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين والرقبة والكتف وحتى الفك.إلى جانب كل هذه الأعراض ، يعاني الشخص من الدوخة والتعب ومشاكل التنفس والتعرق بغزارة أثناء الذبحة الصدرية، لا توجد هذه الأعراض في آلام الصدر التي تحدث بسبب عسر الهضم.أعراض أخرى للذبحة الصدريةبصرف النظر عن الأعراض المتعلقة بالألم ، هناك العديد من علامات الذبحة الصدرية الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحديد النوبة القلبية المحتملة، في حالة ظهور العلامات التالية دون أي سبب ، يجب على المرء أن يرى الطبيب بالتأكيد:التقيؤمعده مضطربهألم خلف عظم القصألم في الظهرألم مفاجئ في الحلقأنواع الذبحة الصدريةهناك أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية:الذبحة الصدرية المستقرة: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الذبحة الصدرية والذي يحدث غالبًا بسبب الإجهاد أو الإفراط في أي نشاط بدني، عادة ما يختفي بعد أن يرتاح المرء لفترة من الوقت.الذبحة الصدرية غير المستقرة: وهي أخطر من الذبحة الصدرية المستقرة، يحدث هذا حتى عندما يكون الشخص غير نشط، يقول خبراء الصحة أن هذه إشارة إلى نوبة قلبية وشيكة.الذبحة الصدرية المتغيرة: تُعرف أيضًا باسم الذبحة الصدرية برينزميتال ، وتحدث هذا الشكل من الذبحة الصدرية بسبب تشنج في شرايين القلب بسبب انخفاض مؤقت في تدفق الدم، يتكرر في الفرد في الغالب أثناء الراحة أو أثناء الليل.الذبحة الصدرية المقاومة للحرارة: تحدث كأثر جانبي لأدوية مختلفة ونمط حياة غير صحي.ذبحة الأوعية الدموية الدقيقة: تحدث بشكل شائع عند النساء وتحدث بشكل رئيسي لأن الشرايين التاجية الأصغر لا تعمل بشكل طبيعي.ما هي مدة آلام الذبحة الصدرية؟عادة ما تستمر الذبحة الصدرية لمدة 3-5 دقائق. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر نوبات الذبحة الصدرية غير المستقرة حتى 15 دقيقة.يمكن أن تختفي هذه الآلام وتعود مرة أخرى، يمكن أن تحدث بشكل متقطع على مدار عدة ساعات.متى تشكل الذبحة الصدرية خطراً على الحياة؟لا تعني الإصابة بالذبحة الصدرية بالضرورة أنك ستصاب بنوبة قلبية ، لكنها بالتأكيد تعني أن قلبك في خطر.عندما يُحرم القلب من الدم لفترة كافية للتوقف عن العمل ، يمكن أن تقضي الذبحة الصدرية على الحياة، بسبب الانسداد عند عدم قدرة الدم على الوصول إلى القلب بشكل كافٍ وحرمانه من الأكسجين ، يتوقف القلب عن النبض.