أعراض وعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي



التهاب المفاصل التهاب المفاصل



التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على أكثر من مجرد المفاصل في بعض الأشخاص ، يمكن أن تضر الحالة بمجموعة متنوعة من أجهزة الجسم ، بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.



أحد اضطرابات المناعة الذاتية ، يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ أنسجة الجسم.



يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة مفاصلك ، مما يتسبب في تورم مؤلم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل.

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الالتهاب المصاحب لالتهاب المفاصل الروماتويدي هو ما يمكن أن يلحق الضرر بأجزاء أخرى من الجسم أيضًا، في حين أن الأنواع الجديدة من الأدوية قد حسنت خيارات العلاج بشكل كبير ، إلا أن التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد يمكن أن يتسبب في إعاقات جسدية.أعراض إلتهاب المفاصل الروماتويديقد تتضمن علامات التهاب المفاصل الروماتويدي وأعراضه ما يلي:المفاصل مؤلمة ودافئة ومنتفخةتصلب المفاصل الذي يكون عادة أسوأ في الصباح وبعد الخمولالتعب والحمى وفقدان الشهيةيميل التهاب المفاصل الروماتويدي المبكر إلى التأثير على المفاصل الصغيرة أولاً - خاصةً المفاصل التي تربط أصابعك بيديك وأصابع قدميك.مع تقدم المرض ، تنتشر الأعراض غالبًا إلى الرسغين والركبتين والكاحلين والمرفقين والوركين والكتفين، في معظم الحالات تحدث الأعراض في نفس المفاصل على جانبي جسمك.يعاني حوالي 40? من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا من علامات وأعراض لا تشمل المفاصل، تشمل المناطق التي قد تتأثر ما يلي:جلدعيونرئتينقلبالكلىالغدد اللعابيةالأنسجة العصبيةنخاع العظمالأوعية الدمويةقد تختلف علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في شدتها وقد تأتي وتختفي فترات نشاط المرض المتزايد ، والتي تسمى التوهجات ، تتناوب مع فترات الهدوء النسبي - عندما يتلاشى التورم والألم أو يختفيان، بمرور الوقت يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في تشوه المفاصل وتحولها من مكانها.علاج إلتهاب المفاصل الروماتويديلا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن الدراسات السريرية تشير إلى أن هدوء الأعراض يكون أكثر احتمالًا عندما يبدأ العلاج مبكرًا بالأدوية المعروفة باسم الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs).الأدويةستعتمد أنواع الأدوية التي يوصي بها طبيبك على شدة الأعراض ومدة إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي.مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية: يمكن للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) أن تخفف الألم وتقليل الالتهاب، تشمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي لا تستلزم وصفة طبية إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف)، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية القوية متوفرة بوصفة طبية، قد تشمل الآثار الجانبية تهيج المعدة ومشاكل القلب وتلف الكلى.منشطات: تعمل أدوية الكورتيكوستيرويد ، مثل بريدنيزون ، على تقليل الالتهاب والألم وإبطاء تلف المفاصل، قد تشمل الآثار الجانبية ترقق العظام وزيادة الوزن ومرض السكري، غالبًا ما يصف الأطباء الكورتيكوستيرويد لتخفيف الأعراض بسرعة ، بهدف تقليل الدواء تدريجيًا.DMARDs التقليدية:يمكن أن تبطئ هذه الأدوية تطور التهاب المفاصل الروماتويدي وتحمي المفاصل والأنسجة الأخرى من التلف الدائم، تشمل الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدّلة لسير المرض الشائعة الميثوتريكسات (تريكسال ، وأوتريكسوب ، وغيرهما) ، والليفلونوميد (أرافا) ، وهيدروكسي كلوروكوين (بلاكينيل) ، والسلفاسالازين (أزولفيدين). تختلف الآثار الجانبية ولكنها قد تشمل تلف الكبد والتهابات الرئة الشديدة.عوامل بيولوجية: تُعرف هذه الفئة الأحدث من DMARDs المعروفة أيضًا بمعدلات الاستجابة البيولوجية ، وتشمل أباتاسيبت (أورينسيا) ، وأداليموماب (هيوميرا) ، وآناكينرا (كينيريت) ، وسيرتوليزوماب (سيمزيا) ، وإيتانرسيبت (إنبريل) ، وجوليموماب (سيمبوني) ، وإنفليكسيماب (ريميكاد) ، وريتوكسيماب ( ريتوكسان) ، ساريلوماب (كيفزارا) وتوسيليزوماب (أكتيمرا).عادةً ما تكون الأدوية البيولوجية المعدلة لطبيعة المرض أكثر فاعلية عند إقرانها مع DMARD التقليدي ، مثل الميثوتريكسات. يزيد هذا النوع من الأدوية أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى.