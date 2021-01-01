

صينية الكبدة بالبطاطس صينية الكبدة بالبطاطس

تعد الكبدة بالبطاطس من أشهى الأكلات التى يحب تناولها عدد كبير من الأشخاص خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى .

ونقدم لكم طريقة عمل صينية الكبدة بالبطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة



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مقادير صينية الكبدة بالبطاطس

كبدة

سمنة

بصل

ثوم

بطاطس

طماطم شرائح

عصير طماطم

بقدونس

فلفل حار

فلفل أخضر رومى

ملح فلفل أسود

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طريقة عمل صينية الكبدة بالبطاطس:* شوحى الكبدة فى السمنة على النار مع ملح وفلفل* ضيفى البصل والثوم والفلفل والبطاطس وعصير الطماطم* ضعى الخليط فى صينية ورصى شرائح الطماطم على الوجه* أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها