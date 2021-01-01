طريقة عمل صينية الكبدة بالبطاطس

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صينية الكبدة بالبطاطس

تعد الكبدة بالبطاطس من أشهى الأكلات التى يحب تناولها عدد كبير من الأشخاص خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى .
ونقدم لكم طريقة عمل صينية الكبدة بالبطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة

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مقادير صينية الكبدة بالبطاطس
كبدة
سمنة
بصل
ثوم
بطاطس
طماطم شرائح
عصير طماطم
بقدونس
فلفل حار
فلفل أخضر رومى
ملح فلفل أسود

طريقة عمل صينية الكبدة بالبطاطس:
* شوحى الكبدة فى السمنة على النار مع ملح وفلفل
* ضيفى البصل والثوم والفلفل والبطاطس وعصير الطماطم
* ضعى الخليط فى صينية ورصى شرائح الطماطم على الوجه
* أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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