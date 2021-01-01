وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء قبل العيد



علاج الهالات السوداء علاج الهالات السوداء



عند اقتراب عيد الأضحى ترغب النساء فى الاهتمام بجمال بشرتهن وعلاج الهالات السوداء وغيرها الكثير من المشكلات التجميلية التى تظهر فى الوجه.



تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات التجميلية شيوعا بين النساء والفتيات من جميع الأعمار وتشوه جمالهن بشكل كبير



عرض موقع "foreo " عدة وصفات طبيعية تساعد فى علاج الهالات السوداء بشكل سريع.



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عصير الطماطم أبرزها.. طرق التخلص من الهالات السوداءعلاج الهالات السوداء بفيتامين E والقهوةالبطاطستعد البطاطس مصدرًا مفاجئًا للكثير من فيتامين سي ، وهو أمر رائع من بين أشياء أخرى لتحفيز الكولاجين لتعزيز صحة البشرة وشبابها.ابشري بعض البطاطس ثم استخرجي العصير من البطاطس وانقع بعض الضمادات القطنية لإزالة المكياج في العصير ثم ضعي الضمادات على عينيك لمدة 10 دقائق ثم اشطفها بالماء الدافئ.حليب باردتعد منتجات الألبان مثل الحليب مصدرًا رائعًا لفيتامين أ الذي يحتوي على الرتينويدات التي تحافظ على نضارة البشرة وشبابها.للحصول على فوائد فيتامين أ الموجود في الحليب ، انقع قطعة قطن لإزالة المكياج في وعاء من الحليب البارد لفترة من الوقت واستخدمي الضمادة لوضع الحليب على أكياس العين واتركها لمدة 10 دقائق ، مرتين يوميًا. اشطفه بالماء الدافئ.عصير برتقالنظرًا لأن عصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ و سي، فإنه يمكن أن يساعد في إزالة الهالات السوداء من تحت عينيك ثم أضيفي بضع قطرات من الجلسرين إلى عصير البرتقال ثم انقعي قطعة قطن لإزالة المكياج لوضعها على بشرة ما تحت العين.زيت فيتامين هـيساعد فيتامين هـ في محاربة تأثير الجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.ضعي قطرة من الزيت قبل النوم في الليل على الهالات السوداء تحت العين ، ودلكيها برفق على الجلد. اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اشطفيه بالماء الدافئ.زيت جوز الهندبصفته مضادًا قويًا وطبيعيًا للالتهابات ويعد زيت جوز الهند طريقة فعالة لتفتيح الهالات السوداء تحت العين.كما أنه يرطب أثناء تفتيحه للمساعدة في منع التجاعيد والخطوط الدقيقة تحت العينين و استخدمي زيت جوز الهند مثل زيت فيتامين E: افركي به منطقة أسفل العين ، اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه في الصباح.الكركمكمضاد طبيعي آخر قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات ، يقلل الكركم من الهالات السوداء.اخلطي القليل من مسحوق الكركم مع عصير الأناناس لعمل عجينة سميكة ثم ضعي هذا المزيج على الدوائر تحت العين واتركيه لمدة 10 دقائق قبل استخدام قطعة قماش ناعمة ودافئة ومبللة لإزالة المعجون برفق وافعلى هذا الروتين مرة واحدة في اليوم