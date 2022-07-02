غرق سفينة صينية بعد انقسامها نصفين.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › غرق سفينة صينية بعد انقسامها نصفين.. فيديو

صورة الخبر: غرق سفينة صينية
غرق سفينة صينية


أصبح أفراد طاقم سفينة قبالة سواحل هونج كونج في عداد المفقودين، بعد أن انقسمت سفينة دعم صناعي إلى شطرين وغرقت خلال عاصفة استوائية عنيفة.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، أرسلت السلطات الصينية طائرات هليكوبتر للمساعدة في عملية انقاذ أفراد طاقم السفينة يوم السبت ، وتم نقل ثلاثة أشخاص على الأقل من الطاقم المكون من 30 شخصًا إلى بر الأمان حتى الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (10 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج أن أحد أفراد الطاقم تم نقله إلى طائرة هليكوبتر بعد إنقاذه من السفينة الغارقة حيث ضربت الأمواج العاتية السفن ، لتحططم إلى جزأين.



وأفادت الصحيفة البريطانية أن الحادث وقع على بعد 300 كيلومتر (186 ميلا) جنوب هونج كونج.

وقالت السلطات الصينية في بيان رسمي إن أفراد الطاقم كانوا يتفاوضون بشأن الصعوبات التي سببتها العاصفة الاستوائية الشديدة تشابا ، التي كانت تعصف برياح قصوى تبلغ 110 كيلومترات (68 ميلا) في الساعة.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/07/02/7352773485617630852/636x382_MP4_7352773485617630852.mp4

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غرق سفينة صينية بعد انقسامها نصفين.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73992

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager