مشروبات صحية لـ مرضى السكري .. تعرف عليها

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عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري ، فإن ما تشربه في روتينك لا يقل أهمية عما تأكله، يمكن أن يؤثر كوب واحد من المشروبات السكرية على مستويات السكر في الدم، هذا لأن أي شيء سائل يحتوي على كربوهيدرات سوف يهضم بشكل أسرع من الشيء الذي تمضغه، يؤدي هذا إلى ارتفاع أسرع في نسبة السكر في الدم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فإن جميع المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشاي الحلو وحتى عصير الفاكهة لا تتناولها، تحتاج إلى استبدالها بخيارات مشروبات منخفضة السكر أو خالية من السكر أو منخفضة السعرات الحرارية، يمكن أن يساعدك اختيار المشروبات المناسبة في إدارة الأعراض والحفاظ على وزن صحي.

إليك بعض خيارات المشروبات المنعشة والصحية والصديقة لمرض السكري والتي يمكنك تجربتها، ضع في اعتبارك أنه حتى هذه الخيارات منخفضة السكر يجب أن تستهلك باعتدال.



-عصير ليمون خالٍ من السكر

يمكنك تحضير عصير الليمون الخالي من السكر بسرعة في المنزل لإرواء عطشك ، وخاصة للتغلب على حرارة الصيف، باستخدام القليل من المكونات البسيطة ، يمكنك تحضير هذا المشروب المنعش واللذيذ منخفض الكربوهيدرات.

لتحضير هذا المشروب البسيط ، اجمع الماء المثلج مع بعض عصير الليمون الطازج، يمكنك إضافة القليل من الثلج وتناول المشروب بدون سكر أو اختيار محلي خالٍ من السكر، بدلاً من السكر الأبيض ، اختر بعض السكر البني .



-شاي أعشاب

إذا كنت من محبي الشاي ، فيمكنك تناول الشاي غير المحلى بكميات معتدلة، يمكنك الاختيار من بين الشاي الأخضر أو الأسود أو الأبيض أو الصيني الاسود، أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على الصحة، وجدت دراسة جماعية كبيرة أجريت عام 2021 على أكثر من نصف مليون شخص أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

للحصول على لمسة منعشة ، يمكنك صنع الشاي المثلج الخاص بك وإضافة بضع شرائح من الليمون، خيارات شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري، شاي الأعشاب غير المحلى خالٍ من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر وغني بمركبات مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة.

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- بن غير محلىوفقًا لمراجعة الدراسات لعام 2019 ، فإن شرب القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للسكر، من المهم ألا تحتوي قهوتك على سكر وتفضل تناولها سوداء، ستؤدي إضافة الحليب أو الكريم أو السكر إلى قهوتك إلى زيادة عدد السعرات الحرارية للمشروب ويمكن أن يؤثر ذلك على مستويات السكر في الدم. إذا كنت ترغب في إضافة بعض الحلاوة ، فهناك العديد من المحليات الخالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية والتي يمكنك استخدامها بكميات محدودة.- عصائر خضارنظرًا لأن عصائر الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر ، إذا كنت ترغب في الحصول على عصير ، يمكنك اختيار عصائر الخضروات باعتدال بدلاً من ذلك، حاول صنع عصير طازج في المنزل في الخلاط ، بدلًا من شربه من الخارج أو تناول العصائر المعلبة.يمكنك مزج الخضار مثل البروكلي والخيار معًا لأنهما لن يكون لهما تأثير كبير على نسبة السكر في الدم، يعتبر عصير الطماطم أيضًا خيارًا صحيًا، وفقًا لبحث نُشر في المجلة البريطانية للتغذية ، فإن شرب نصف كوب من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهر يقلل من الالتهاب لدى النساء البدينات.المصدر: