فوائد لجسمك عند مضغ حبة قرنفل على الريق

مضغ حبة قرنفل
قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية أهمية مضغ حبة قرنفل صباحاً على الريق.
فوائد القرنفل ..
1- ذاكرة قوية جدا
2- قلب حديد
3- صدرك نظيف لاسعال ولا كحة ولا بلغم
4- مفاصلك ممتازة و حركة من الآخر
5- تنظيف للبطن و المعدة من الجراثيم والبكتيريا
6- مسكن للألام الأسنان والحساسية والتهاب اللثة وفمك نظيف ورائحة جميلة
7- لا توجد مشاكل في الكبد والطحال والكليتين.
8- مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9- يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10- يخفض نسبة السكر والضغط العالي .
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