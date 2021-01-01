فوائد لجسمك عند مضغ حبة قرنفل على الريق



مضغ حبة قرنفل مضغ حبة قرنفل



قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية أهمية مضغ حبة قرنفل صباحاً على الريق.



فوائد القرنفل ..



1- ذاكرة قوية جدا

قد يعجبك أيضا...

2- قلب حديد3- صدرك نظيف لاسعال ولا كحة ولا بلغم4- مفاصلك ممتازة و حركة من الآخر5- تنظيف للبطن و المعدة من الجراثيم والبكتيريا6- مسكن للألام الأسنان والحساسية والتهاب اللثة وفمك نظيف ورائحة جميلة7- لا توجد مشاكل في الكبد والطحال والكليتين.8- مقوي للنظر ويذهب غواش العين9- يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين10- يخفض نسبة السكر والضغط العالي .