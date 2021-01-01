فوائد لجسمك عند مضغ حبة قرنفل على الريق

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مضغ حبة قرنفل


قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية أهمية مضغ حبة قرنفل صباحاً على الريق.

فوائد القرنفل ..

1- ذاكرة قوية جدا

2- قلب حديد

3- صدرك نظيف لاسعال ولا كحة ولا بلغم

4- مفاصلك ممتازة و حركة من الآخر

5- تنظيف للبطن و المعدة من الجراثيم والبكتيريا
6- مسكن للألام الأسنان والحساسية والتهاب اللثة وفمك نظيف ورائحة جميلة

7- لا توجد مشاكل في الكبد والطحال والكليتين.

8- مقوي للنظر ويذهب غواش العين

9- يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين

10- يخفض نسبة السكر والضغط العالي .

المصدر: elbalad

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