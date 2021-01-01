ترسل ناسا قمرا صناعيا بحجم “مايكروويف” لاختبار مدار قمري جديد

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قررت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) استكشاف مدار جديد حول القمر، ولتنفيذ تلك المهمة، أرسلت الوكالة قمر صناعي صغير بحجم “ميكروويف”.



أطلقت وكالة ناسا مهمة جديدة تحمل الاسم الرمزي “كابستون” لاختبار نوع جديد من المدار القمري، وهو أمر سيساعد في إطلاق مهام برنامج أرتميس التابع لناسا إلى القمر.



وسيكون القمر الصناعي (كابستون كيوبسات)، أول من يسلك المسار الجديد حول القمر، وسيرسل معلومات لمدة 6 أشهر في الأقل.

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ويرمز كابستون إلى عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم وتجربة الملاحة.وترغب وكالة ناسا في تجربة المدار الجديد حول القمر، آملةً في استخدامه خلال السنوات القادمة لهبوط رواد الفضاء مرة أخرى على سطح القمر.وقد انطلقت المهمة في الساعة الـ5:55 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة على متن صاروخ من طراز “إلكترون” تابع لشركة روكيت لاب من مجمع الإطلاق 1 بمنشأة الإطلاق التابعة لروكيت لاب في شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا.ويوجد كابستون حاليا في مدار أرضي منخفض، وسوف يستغرق إدخال القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 25 كيلوغراما حوالي أربعة أشهر للوصول إلى مداره القمري المستهدف، حسبما ذكرت ناسا.وقد تم ربط كابستون بمحرك الفوتون القمرى الخاص بشركة روكيت لاب، وهي مرحلة ثالثة بين الكواكب سترسل المركبة كابستون أثناء سيرها إلى الفضاء السحيق.وعلى مدار الأيام الستة المقبلة، سيشتعل محرك الفوتون بشكل دوري لتسريع مساره إلى ما بعد المدار الأرضي المنخفض، حيث سيقوم الفوتون بإطلاق القمر الصناعي كيوب سات على مدار نقل باليستي إلى سطح القمر.وذكرت ناسا أن المركبة كابستون ستستخدم بعد ذلك الدفع الخاص بها وجاذبية الشمس لقطع بقية الطريق إلى القمر.وجاءت المهمة بشكل سريع نسبيا، وبتكلفة زهيدة بالنسبة لناسا، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمهمة 32.7 مليون دولار.وقالت مورغان بيلي، المتحدث باسم شركة (روكيت لاب)، إن هذه المهمة هي الأكثر طموحا وتعقيدا للشركة حتى الآن، وتأتي بعد أكثر من عامين من التعاون مع ناسا.وأضافت: “بالتأكيد سيكون هناك الكثير من المشاكل المقعدة التي يجب حلها، لكننا قمنا بالقضاء على هذه المشكلات واحدة تلو الأخرى، وهو الأمر الذي جعلنا سنتمكن من الاطلاق اليوم”.