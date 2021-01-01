من المتوقع أن يكون الطلب على سلسلة iPhone 14 أعلى من iPhone 13



iPhone 14 iPhone 14

من المتوقع أن تشهد سلسلة iPhone 14 طلبًا كبيرًا في الصين. يزعم استطلاع أجراه محلل آبل الموثوق به مينغ تشي كو أن الموردين وتجار التجزئة يدفعون ودائع أعلى بكثير للدفع المسبق لأول وحدات iPhone 14 المتوقعة. في بعض المناطق يقال أن الوديعة هي ضعف المبلغ. المعلومات التي شاركها المحلل في سلسلة تغريدات.



من المتوقع أن تظهر سلسلة iPhone 14 لأول مرة في سبتمبر من هذا العام ، ولكن يُقال إن الطلب عليها قبل شهرين كان أعلى من الجيل السابق iPhone 13. تعرضت تشكيلة iPhone 14 من الجيل التالي من آبل أيضًا إلى الكثير من التسريبات والشائعات. تعد الصين أيضًا سوقًا مهمًا لشركة آبل وتمثل البلاد خمس إجمالي إيرادات الشركة.



يقول كو إن الزيادة المتوقعة في الطلب على iPhone 14 هي ضمان توفر إمدادات كافية. يضيف المحلل أن توقعات شحن iPhone 14 لموردي المكونات ونظام EMS تبلغ حوالي 100 مليون و 90 مليون وحدة في النصف الثاني من عام 2022. من المرجح أن يقلل الطلب القوي من مخاطر قطع الطلبات بعد إطلاق iPhone 14.

قد يعجبك أيضا...

تزداد شعبية أجهزة iPhone من آبل في كل مكان في جميع أنحاء العالم. وفقًا للتسريبات والشائعات السابقة ، من المتوقع أن تتم إعادة تصميم سلسلة iPhone 14 بشكل كبير منذ iPhone X في عام 2017. هذا يجعل الطلب المتزايد على سلسلة iPhone 14 أمرًا غير مفاجئ. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تسعير سلسلة iPhone 14 من حيث المبيعات بعد الإطلاق.