سبوتيفاي يضيف أداة إنشاء البودكاست إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به

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صورة الخبر: سبوتيفاي
سبوتيفاي

تستثمر سبوتيفاي أكثر فأكثر في البودكاست ، والآن تريد الشركة أن تجعل من السهل على أي شخص مشاركة البودكاست الخاص به على المنصة. بدءًا من نيوزيلندا ، تضيف سبوتيفاي أداة إنشاء بودكاست جديدة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

في الوقت الحالي ، يتعين على أولئك الذين يرغبون في إنشاء وإرسال بودكاست إلى منصات مثل سبوتيفاي استخدام أدوات الجهات الخارجية. يحتوي سبوتيفاي حتى على تطبيق مخصص لهذا يسمى Anchor. ومع ذلك ، مع التحديث القادم ، لن يحتاج مستخدمو سبوتيفاي بعد الآن إلى أداة بث منفصلة لتسجيل ونشر ملفاتهم الصوتية.

كما شارك مايكل مينانو أحد مؤسسي Anchor على تويتر ، يختبر سبوتيفاي أداة جديدة لمنشئي البودكاست وهي متاحة مباشرة في تطبيق سبوتيفاي الرئيسي. باستخدام هذه الأداة الجديدة ، يمكن لمنشئي المحتوى نشر ملفاتهم الصوتية "دون الحاجة إلى أدوات أو أجهزة إضافية".

على الرغم من أن أداة بودكاست سبوتيفاي الجديدة غير متاحة للجميع ، فقد شاركت الشركة مقطع فيديو يمنحنا نظرة سريعة على كيفية عملها. سيكون هناك زر "+" في تطبيق سبوتيفاي الرئيسي الذي تستخدمه للاستماع إلى الأغاني والبودكاست. بالنقر هناك ، سيرى المستخدمون خيار "تسجيل البودكاست" الجديد. يمكن تسجيل البودكاست في لقطة واحدة أو تقسيمها إلى عدة لقطات.

بعد تسجيل البودكاست ، سيعرض التطبيق للمُنشئ خيارات متعددة لاقتطاع الصوت وحتى إضافة موسيقى في الخلفية. بعد ذلك ، ما عليك سوى تسمية البودكاست وإضافة صورة غلاف ، ويكون جاهزًا لمشاركته على سبوتيفاي مع العالم بأسره.

لسوء الحظ ، لا توجد تفاصيل حول موعد إطلاق أداة بودكاست سبوتيفاي الجديدة في المزيد من البلدان. يمكنك مشاهدة الميزة الجديدة أثناء العمل أدناه:

في الشهر الماضي ، أعلنت سبوتيفاي أيضًا عن خططها لبناء نظام أساسي جديد للكتب الصوتية. جاء هذا الإعلان بعد عام من استحواذ سبوتيفاي على منصة الكتب المسموعة "Findaway" ، والتي تتيح للمؤلفين إنشاء أعمالهم وتوزيعها واستثمارها.

المصدر: tech1new

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