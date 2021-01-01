سبوتيفاي يضيف أداة إنشاء البودكاست إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به

تستثمر سبوتيفاي أكثر فأكثر في البودكاست ، والآن تريد الشركة أن تجعل من السهل على أي شخص مشاركة البودكاست الخاص به على المنصة. بدءًا من نيوزيلندا ، تضيف سبوتيفاي أداة إنشاء بودكاست جديدة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.
في الوقت الحالي ، يتعين على أولئك الذين يرغبون في إنشاء وإرسال بودكاست إلى منصات مثل سبوتيفاي استخدام أدوات الجهات الخارجية. يحتوي سبوتيفاي حتى على تطبيق مخصص لهذا يسمى Anchor. ومع ذلك ، مع التحديث القادم ، لن يحتاج مستخدمو سبوتيفاي بعد الآن إلى أداة بث منفصلة لتسجيل ونشر ملفاتهم الصوتية.
كما شارك مايكل مينانو أحد مؤسسي Anchor على تويتر ، يختبر سبوتيفاي أداة جديدة لمنشئي البودكاست وهي متاحة مباشرة في تطبيق سبوتيفاي الرئيسي. باستخدام هذه الأداة الجديدة ، يمكن لمنشئي المحتوى نشر ملفاتهم الصوتية "دون الحاجة إلى أدوات أو أجهزة إضافية".
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