تعلن سامسونج عن مركزها للألعاب لتلفزيوناتها الذكية



سامسونج سامسونج

أعلنت شركة سامسونج عن طرحها لمركزها للألعاب ضمن جميع أجهزة تلفزيوناتها الذكية لعام 2022، مما يوفر أفضل محتوى لبث الألعاب وتجارب لعب الألعاب دون الحاجة إلى أجهزة أو تنزيلات إضافية.



وتم الإعلان عنه خلال CES 2022، ويعد مركز الألعاب عبارة عن منصة لاكتشاف بث الألعاب حيث يمكن للاعبين اكتشاف ولعب الألعاب التي يحبونها من شركاء مثل مايكروسوفت إكس بوكس وجوجل ستاديا وإنفيديا GeForce NOW و Utomik وقريبًا أمازون لونا.



ويوفر مركز الألعاب وصولاً أفضل وأسرع وأكثر ملاءمة لجميع الألعاب داخل أجهزة تلفزيون سامسونج، بما في ذلك Neo QLED 8K و Neo QLED 4K و QLEDs وسلسلة Smart Monitor، مما يربط بين خبرة الشركة في الأجهزة والبرامج من أجل الحصول على تجربة ألعاب مثالية.

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وقالت الشركة: يجمع مركز الألعاب بين ريادة سامسونج في تكنولوجيا البث وخبرتنا في إنشاء أحدث الأجهزة، وإزالة الحواجز التي تحول دون الدخول حتى يتمكن الأشخاص من اللعب فقط. ومن خلال توسيع الشراكات عبر خدمات بث الألعاب الرائدة والتوصيات المنسقة من الخبراء، يتمكن اللاعبون من تصفح واكتشاف الألعاب بسهولة من أوسع مجموعة متاحة، بغض النظر عن المنصة.وبدعم من نظام التشغيل تايزن، يتيح مركز الألعاب للاعبين الوصول الفوري إلى الألعاب من الشركاء بالإضافة إلى منصاتهم للألعاب والحواسيب.ويمكن للاعبين استخدام الملحقات العاملة بتقنية البلوتوث مع مركز الألعاب دون الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة.ويسهل ذلك الوصول إلى الألعاب. وبالإضافة إلى ذلك يتمكن المستخدمون من رؤية التوصيات المنسقة بخبرة بناءً على أحدث الألعاب وأكثرها شعبية.سامسونج تعلن عن منصة لاكتشاف بث الألعابيدمج مركز الألعاب أيضًا الموسيقى وخدمات البث لتوفير الوصول إلى المزيد من خيارات الترفيه أثناء اللعب. ويمكن الوصول إلى منصات تويتش ويوتيوب وسبوتيفاي مباشرة من قائمة تجربة مركز الألعاب.ويمكن للاعبين الحصول على أحدث أخبار الألعاب ومشاهدة الدروس وتشغيل الموسيقى والبودكاست ومشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية من أكثر الألعاب المنتظرة.كما يحصل اللاعبون عبر تشكيلة تلفزيونات سامسونج الذكية لعام 2022 على تجربة ألعاب مميزة. ويحدث ذلك بفضل التحسينات المتقدمة للحركة وتقنية تقليل زمن الوصول.وتقدم أحدث تشكيلات سامسونج فك تشفير أسرع وتقنية محسّنة للتحكم في المخزن المؤقت. ويقلل ذلك من تأخر الإدخال بأكثر من 30% في المتوسط مقارنة بالنماذج السابقة.وبالإضافة إلى ذلك تعمل أحدث تقنيات الارتقاء بالذكاء الاصطناعي من سامسونج على تحسين رسومات الألعاب. ويوفر ذلك دقة 4K و 8K بألوان ووضوح عالي.