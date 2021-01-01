تسجل بيتكوين أسوأ ربع لها منذ أكثر من عقد



بيتكوين بيتكوين

سجلت عملة بيتكوين أسوأ خسارة ربع سنوية لها منذ أكثر من عقد. وفقدت أكبر عملة مشفرة في العالم نحو 58? من قيمتها في الربع الثاني من عام 2022، وفقًا لبيانات من CryptoCompare.



وانخفضت عملة بيتكوين من 45524 دولار في بداية الربع وتم تداولها بأقل من 19000 دولار بقليل يوم أمس الخميس، وهو اليوم الأخير من فترة الثلاثة أشهر.



وهذا هو أسوأ أداء ربع سنوي لعملة بيتكوين منذ الربع الثالث من عام 2011 عندما فقدت 68.2? من قيمتها.

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وأظهرت بيانات CoinMetrics أن العملة المشفرة انخفضت بنسبة 39.8? في شهر يونيو، وهي في طريقها لأسوأ شهر لها ويعود تاريخه إلى عام 2010 عندما أصبحت متاحة في المنصات.وفي الوقت نفسه، انخفض سعر عملة إيثريوم بنسبة 69.3? في الربع الثاني، وهي في طريقها إلى أسوأ ربع لها ويعود تاريخه إلى بدايتها في عام 2015.وتعرضت أسعار العملات المشفرة لضغط شديد هذا الربع وسط تضخم متفشي دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة وأدى إلى بيع الأصول الخطرة، مثل الأسهم والعملات الرقمية.وكشف الانهيار في الأسعار أيضًا عن مشكلات مع العديد من شركات ومشاريع العملات المشفرة، لا سيما تلك الموجودة في مجال الإقراض والشركات ذات الاستدانة العالية.وظهر عدد من القضايا البارزة خلال هذا الربع. وانهارت في شهر مايو عملة terraUSD المستقرة خوارزميًا جنبًا إلى جنب مع العملة الشقيقة لها المسماة لونا.وكان من المفترض أن تكون TerraUSD مرتبطة بالدولار الأمريكي. ويتم دعم بعض العملات المستقرة مثل tether بأصول حقيقية مثل العملات الورقية والسندات الحكومية. ولكن terraUSD كانت محكومة بخوارزمية فشلت.كما أوقفت شركة Celsius للإقراض المشفر في شهر يونيو عمليات السحب لعملائها مستشهدة بظروف السوق القاسية.بيتكوين فقدت نحو 58? من قيمتهافي الوقت نفسه، أوقفت منصة العملات المشفرة CoinFlex عمليات السحب للعملاء في الأسبوع الماضي مشيرة أيضًا إلى ظروف السوق القاسية.ولكن CoinFlex ادعت أيضًا أن مستثمر التشفير منذ فترة طويلة روجر فير يدين لها بمبلغ 47 مليون دولار. ونفى فير أنه مدين بالمال لمنصة CoinFlex.كما أضرت أزمة السيولة أيضًا بصندوق التحوط المشفر المعروف باسم 3AC الذي تعرض للتصفية.ويوصف الانكماش الأخير بأنه شتاء تشفير جديد. وقد أثر أيضًا في النمو والتوظيف في الشركات. وأعلنت Coinbase و BlockFi عن خطط لتسريح الموظفين.وانخفضت عملة بيتكوين في دورة الازدهار والانهيار السابقة من 19871 دولار في الربع الرابع من عام 2017 إلى 3170 دولار في الربع الرابع من عام 2018. وعانت من تراجع بنسبة 84?.وشوهد انخفاض مشابه بنسبة 82.2? في عام 2014. وحدث ذلك عندما هبطت من 1239 دولار في الربع الرابع من عام 2013 إلى 221 دولار في الربع الثاني من عام 2015.وهذا يشير إلى أننا قد نكون في فترة تراجع أخرى إذا استمرت ظروف الاقتصاد الكلي السيئة الحالية. كما أعرب مستثمرون آخرون عن اتجاه هبوطي. ويتوقع عدد من المستثمرين أن تنخفض قيمة العملة ??إلى 8000 دولار.