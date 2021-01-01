تسجل Realme مبيعات 2مليون وحدة من إصدار Realme GT Master

أكدت شركة Realme على تسجيل مبيعات 2 مليون وحدة من إصدارها الخاص Realme GT Master خلال عام واحد.
شاركت Realme إعلان جديد تؤكد من خلاله على إرتفاع مبيعات إصدارها الخاص Realme GT Master إلى 2 مليون وحدة خلال 12 شهر من بدء المبيعات، حيث جاء إعلان “Sky Li” الرئيس التنفيذي للشركة عبر تويتر.
ولقد قدمت Realme هواتف GT Master و GT Explorer Master رسمياً العام الماضي، حيث تميز الهاتف بتصميم “Naoto Fukushawa” الذي يحاكي حقيبة السفر الشهيرة.
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