تسجل Realme مبيعات 2مليون وحدة من إصدار Realme GT Master



Realme GT Master Realme GT Master

أكدت شركة Realme على تسجيل مبيعات 2 مليون وحدة من إصدارها الخاص Realme GT Master خلال عام واحد.



شاركت Realme إعلان جديد تؤكد من خلاله على إرتفاع مبيعات إصدارها الخاص Realme GT Master إلى 2 مليون وحدة خلال 12 شهر من بدء المبيعات، حيث جاء إعلان “Sky Li” الرئيس التنفيذي للشركة عبر تويتر.



ولقد قدمت Realme هواتف GT Master و GT Explorer Master رسمياً العام الماضي، حيث تميز الهاتف بتصميم “Naoto Fukushawa” الذي يحاكي حقيبة السفر الشهيرة.

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أيضاً يأتي هاتف GT Master بتكلفة أقل من هاتف GT Explorer Master حيث توفر بسعر 350 يورو أو 365 دولار، بينما توفر Explorer Master بسعر 500 يورو أو 521 دولار.وتتميز هذه الإصدارات بشاشة جيدة مع إعدادات مميزة للكاميرة، مع آداء معالجات بآداء مرتفع، وبطارية بسعة أكبر.يذكر أن التسريبات تشير إلى أن الإصدار القادم من السلسلة Realme GT2 Explorer Master ينطلق لاحقاً هذا الشهر بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وبطارية بقدرة 5000 mAh.