تنطلق سلسلة Infinix Note 12 5G قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تنطلق سلسلة Infinix Note 12 5G قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

صورة الخبر: Infinix Note 12 5G
Infinix Note 12 5G

أوضح إعلان تشويقي نشر عبر Infinix مؤخراً بعض التفاصيل حول سلسلة Infinix Note 12 5G القادمة التي تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

تستعد شركة Infinix لإطلاق سلسلة Infinix Note 12 5G، ولقد أكد متجر Flipkart على خطط الشركة من خلال إعلان تشويقي للإصدارات القادمة.

ولقد أكد الإعلان التشويقي على بعض من مواصفات الإصدارات القادمة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة AMOLED ومنفذ USB C.

من جانب أخر لم يؤكد الإعلان التشويقي على موعد الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Infinix Note 12 5G، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن Infinix قدمت خلال الفترة الماضية هواتف Infinix Zero X Pro وNote 12 VIP بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما قدمت Infinix Zero 5G بميزة الإتصال بشبكات 5G، لذا ستكون سلسلة Infinix Note 12 5G الإصدارات الأولى التي تجمع هذه المميزات معاً.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تنطلق سلسلة Infinix Note 12 5G قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27510

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager