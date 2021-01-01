تنطلق سلسلة Infinix Note 12 5G قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل



Infinix Note 12 5G Infinix Note 12 5G

أوضح إعلان تشويقي نشر عبر Infinix مؤخراً بعض التفاصيل حول سلسلة Infinix Note 12 5G القادمة التي تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.



تستعد شركة Infinix لإطلاق سلسلة Infinix Note 12 5G، ولقد أكد متجر Flipkart على خطط الشركة من خلال إعلان تشويقي للإصدارات القادمة.



ولقد أكد الإعلان التشويقي على بعض من مواصفات الإصدارات القادمة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة AMOLED ومنفذ USB C.

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من جانب أخر لم يؤكد الإعلان التشويقي على موعد الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Infinix Note 12 5G، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام المقبلة.يذكر أن Infinix قدمت خلال الفترة الماضية هواتف Infinix Zero X Pro وNote 12 VIP بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما قدمت Infinix Zero 5G بميزة الإتصال بشبكات 5G، لذا ستكون سلسلة Infinix Note 12 5G الإصدارات الأولى التي تجمع هذه المميزات معاً.