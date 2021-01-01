تنطلق سلسلة Infinix Note 12 5G قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

أوضح إعلان تشويقي نشر عبر Infinix مؤخراً بعض التفاصيل حول سلسلة Infinix Note 12 5G القادمة التي تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.
تستعد شركة Infinix لإطلاق سلسلة Infinix Note 12 5G، ولقد أكد متجر Flipkart على خطط الشركة من خلال إعلان تشويقي للإصدارات القادمة.
ولقد أكد الإعلان التشويقي على بعض من مواصفات الإصدارات القادمة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة AMOLED ومنفذ USB C.
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