تسعى جوجل للعمل بشبكات القتال التابعة للبنتاجون | تقرير

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أعلنت شركة جوجل GOOGLE عن إنشاء قسم للمساعدة في الفوز بالمزيد من العقود الحكومية الفيدرالية بالولايات المتحدة، بما في ذلك العمل لشبكات القتال التابعة لوزارة الدفاع، حسبما أعلن مسؤولو الشركة.



وسيساعد قسم القطاع العام في جوجل Google في إضافة موظفين ومنشآت مع التصاريح الأمنية اللازمة لتقديم عطاءات على أعمال البنتاجون، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلود Google Cloud، توماس كوريان ، لموقع Defense One.



وأضاف كوريان: "من خلال وضع هذا في قسم منفصل، فإنه يسمح لنا بجلب المزيد من الموارد لدعم المهام والبرامج بشكل أكثر فاعلية اليوم".

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وتابع: "على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في خدمة ما، فهناك أنواع معينة من البرامج ، فأنت بحاجة إلى موظفين لديهم تصاريح للعمل في منشأة آمنة، وهذه أشياء لدينا ولكن هذا يسمح لنا بالتوسع بسرعة أكبر وأيضًا يجلب التركيز في وحدة معينة يمكنها القيام بذلك ومساعدة الحكومة".وأوضح قائلا: "على وجه الخصوص، سوف يستهدف القسم العقود الخاصة بقدرة البنتاجون المشتركة للقتال السحابي، أو JWCC، وهي خطة متعددة السحابة تستخدم AWS و Microsoft Azure بالإضافة إلى مقدمي خدمات أصغر.وظهرت JWCC كبديل لبرنامج JEDI الملغى، والذي سعى إلى إبعاد وزارة الدفاع عن كوكبة من مقدمي الخدمات السحابية الصغيرة والشبكات المغلقة في الولايات المتحدة.وكان قد تم إلغاء JEDI في يوليو الماضي بعد معركة قانونية طويلة، وكانت جوجل Google منافسًا مبكرًا، وذلك بفضل الحجم والتطور النسبي لعروضها السحابية للمؤسسات، انسحبت جوجل Google من المنافسة عندما تم الكشف عن مشاركتها في مشروع البنتاجون AI pathfinder ، Project Maven، مما تسبب في رد فعل عنيف واستقالات بين بعض مهندسي شركة جوجل Google، وبعد هذا الجدل، صاغت جوجل Google قائمة بالمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، لطمأنة قوتها العاملة والآخرين.وبعد أن انفصلت وزارة الدفاع عن Project Maven ، واعتمدت قائمة المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وشكلت مكتبًا جديدًا للتعامل مع القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القتال، تسعى جوجل Google بقوة للعمل في JWCC وأجزاء أخرى من الجيش، والتي تختص بالشبكات القتالية في المعارك.