قبل 200 مليون سنة تجمد مفاجئ يقضي على المخلوقات الأرضية

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من المعروف كيف قضى نيزك ضخم على الديناصورات قبل 66 مليون سنة، ولكن كان هناك انقراض سابق قبل 202 مليون سنة قضى على الزواحف الكبيرة التي حكمت الكوكب حتى ذلك الحين، مما مهد الطريق للديناصورات لتولي زمام الأمور.



ويقول مؤلفو دراسة حديثة قادتها جامعة كولومبيا، إنه أثناء الانقراض، انتشرت موجات البرد التي كانت تحدث بالفعل في القطبين إلى خطوط العرض المنخفضة، مما أدى إلى قتل الزواحف ذات الدم البارد.



و نظرًا لأن الديناصورات قد تكيفت بالفعل، فقد نجت من عنق الزجاجة التطوري وانتشرت، مما أدى إلى هيمنتها عندما أصبح العالم حارًا ومشبع بالبخار بشكل عام خلال الفترات الترياسية، والجوراسية.

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وقال بول أولسن، الجيولوجي في مرصد لامونت دوهرتي الأرضي بجامعة كولومبيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "كانت الديناصورات موجودة خلال العصر الترياسي تحت الرادار طوال الوقت، وكان مفتاح هيمنتهم النهائية بسيطًا جدًا، فقد كانت في الأساس حيوانات متكيفة مع البرودة، وعندما كان الجو باردًا في كل مكان، كانوا جاهزين، ولم تكن الحيوانات الأخرى كذلك.واستند البحث إلى الحفريات الأخيرة في الصحراء النائية في حوض جونغقار شمال غربي الصين.ويُعتقد أن الديناصورات ظهرت لأول مرة خلال العصر الترياسي في مناطق خطوط العرض الجنوبية المعتدلة منذ حوالي 231 مليون سنة، عندما تم ضم معظم أراضي الكوكب معًا في قارة عملاقة يطلق عليها علماء الجيولوجيا Pangea، وقد وصلوا إلى أقصى الشمال منذ حوالي 214 مليون سنة.وحتى الانقراض الجماعي الذي وصل إلى 202 مليون سنة، كانت المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية الأكثر اتساعًا فيما بينهما، تهيمن عليها الزواحف بما في ذلك أقارب التماسيح، وغيرها من المخلوقات المخيفة.وخلال العصر الترياسي، وفي معظم العصر الجوراسي، تراوحت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عند أو أعلى من 2000 جزء في المليون - خمسة أضعاف المستويات الحالية - لذلك كانت درجات الحرارة شديدة.ولا يوجد دليل على وجود قمم جليدية قطبية بعد ذلك الحين، وقد أظهرت الحفريات أن الغابات المتساقطة الأوراق نمت في المناطق القطبيةن هذا في الوقت الذي تشير فيه بعض النماذج المناخية إلى أن خطوط العرض المرتفعة كانت باردة في بعض الأوقات؛ حتى مع كل هذا ثاني أكسيد الكربون ، فإنهم سيتلقون القليل من ضوء الشمس معظم العام ، وستنخفض درجات الحرارة على الأقل بشكل موسمي.. لكن حتى الآن ، لم يقدم أحد أي دليل مادي على تجميدهم.وفي نهاية العصر الترياسي، شهدت فترة جيولوجية قصيرة ربما لمليون سنة انقراض أكثر من ثلاثة أرباع جميع الأنواع البرية والبحرية على الكوكب، بما في ذلك المخلوقات المقذوفة، والشعاب المرجانية، وجميع الزواحف الكبيرة، إلا أن بعض الحيوانات التي تعيش في الجحور، مثل السلاحف، نجحت في تجاوز هذا، كما فعلت بعض الثدييات المبكرة.