تشغّل روسيا مرصدا في جنوب إفريقيا لمراقبة النفايات الفضائية

آخر الأخبارعلم وتقنية › تشغّل روسيا مرصدا في جنوب إفريقيا لمراقبة النفايات الفضائية

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الخدمة الصحفية لـ "روس كوسموس" أن المرصد الروسي الموجود في جنوب إفريقيا لمراقبة الحطام الفضائي سيعمل هذا العام.

وقال بيان صادر عن شركة (NPK-SPP) التابعة للمؤسسة " قبل نهاية سبتمبر 2022 من المفترض أن يتم تشغيل المجمع الإلكتروني البصري الروسي المخصص للكشف عن الحطام الفضائي والموجود في جنوب إفريقيا".

وأضاف البيان "تم نقل جميع معدات المرصد إلى جنوب إفريقيا وأعمال تركيب هذه المعدات تقترب من الانتهاء حاليا، وتجري الاستعدادات لعملية تشغيل المجمع".

وكانت شركة (NPK-SPP) الروسية قد وقعت العام الماضي عقدا مع وكالة الفضاء في جنوب إفريقيا بهدف تشغيل محطة رصد روسية للكشف وقياس معايير حركة الحطام الفضائي، وصممت هذه المحطة لتكون قادرة على رصد وتتبع المركبات الفضائية والنفايات الفضائية على ارتفاعات تتراوح ما بين 40 و120 ألف كلم عن سطح الأرض.

والمرصد الروسي في جنوب إفريقيا هو الثاني بين 4 مراصد إلكترونية بصرية متخصصة تم إنشاؤها لنظام الإنذار الآلي الروسي للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض.

وتعمل روسيا، من خلال هذا المشروع على توسيع التعاون مع دول "بريكس" في قطاع الفضاء، والتعاون الدولي في مجال ضمان سلامة الأنشطة الفضائية في إطار جدول الأعمال العالمي للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تشغّل روسيا مرصدا في جنوب إفريقيا لمراقبة النفايات الفضائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27582

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager