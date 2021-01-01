أخطاء تستنزف شحن بطارية هاتفك

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تدوم بطاريات الهواتف بشكل عام وهواتف آيفون IPHONE بشكل خاص لفترة إلى حد ما طويلة، لكن بعض الأشياء التي تقع فيها وتقوم بها، يمكن أن يكون سببا في نفاذ شحن البطارية بشكل أسرع.



وإذا كنت تريد أن تدوم بطارية هاتفك لفترة أطول قليلاً، فجرّب بعضًا من الإجراءات التالية، والتي ستكون مفيدة لإطالة عمر بطارية الهاتف..



تجنب درجات الحرارة الباردة

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يمكن أن يكون لكل من البرودة، والساخنة تأثيرات سلبية على هاتفك الخاص بك، فيمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع درجة حرارة الهاتف،وحينها عليك أن تعطي للهاتف استراحة قصيرة.أما البرودة الشديدة للهاتف، فيمكن أن تؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع، وكما تقول شركة آبل Apple نفسها: "قد يؤدي استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل جهازك".وأضافت آبل: "سيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد جهازك إلى درجات حرارة محيطة أعلى.. وقد لا يتم شحن جهاز iOS أو iPadOS الخاص بك أو قد يتوقف عن الشحن إذا أصبح الجو باردًا جدًا."ضوء الشاشة وامتصاص البطارياتإذا كنت تستخدم جهاز آيفون iPhone الخاص بك كثيرًا، فمن الواضح أن البطارية ستعمل بشكل أسرع، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى الشاشة إضاءة الشاشة المستخدمة.ويمكن أن يساعد خفض سطوع الشاشة على إطالة عمر البطارية، فمع التأكد من إيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدامك للهاتفك، يؤدى إلى توفير الأحمال على البطارية أيضًا.تطبيقات الخلفية Rogueوتستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية طاقة البطارية أيضًا، لذلك من المفيد التحقق لمعرفة مقدار استخدام كل واحد.ويمكنك أن ترى استهلاك كل تطبيق للطاقة، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، والنقر على البطارية.وأدناه، سترى قائمة بالتطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من طاقة البطارية.انقر فوق كل واحدة، وسوف توضح بالتفصيل عدد الدقائق التي تستخدمها في الخلفية وعلى الشاشة.تغطية شبكة ضعيفةإذا كنت في مكان به تغطية شبكة ضعيفة، فقد يكون لذلك تأثير على البطارية أيضًا، ذلك لأن هاتفك سيبحث باستمرار عن اتصال أفضل، وهنا عليك أن تبقى على شبكة WiFi واي فاي حيثما أمكن - وإذا كانت شبكتك سيئة حقًا، ففكر في التغيير إلى مزود آخر.