يحذرون خبراء مستخدمي آيفون من عادة يومية تدمر هواتفهم

حذر عدد من الخبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون من ارتكاب عدد من الأخطاء أثناء استخدامهم لهواتفهم، والتى قد تؤدى إلى إتلافها في وقت قصير للغاية، حيث نصح الخبراء بضرورة الابتعاد تماما عن استخدام الهواتف أثناء شحنها.
وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية فإن خبراء الهواتف حذروا من خطورة استخدام الهواتف أثناء شحنها للضرر البالغ الذى يمكن أن يحدث ليس للبطارية فقط وإنما لأداء هواتف آيفون ككل، حيث يضع هذا الأمر ضغطًا كبيرًا على الهاتف.
ويؤدى استخدام هواتف آيفون أثناء الشحن إلى تعطيل دورة الشحن بشكل كامل، لأنك تقوم بشحن وتفريغ هاتفك في نفس الوقت، حيث يؤدي هذا السلوك بشكل أساسي إلى زيادة الضغط على بطارية هاتف الآيفون الخاص بك.
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