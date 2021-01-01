ستكون جاكوار F-Type آخر سيارة رياضية بمحرك V8 من الشركة

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جاكوار F-Type

تستعد جاكوار لإطلاق نسخة خاصة من F-Type تحتفل بآخر محرك V8 من الشركة.

يأتي ذلك ضمن خطوات أخيرة قبل تحول جاكوار لعلامة للسيارات الكهربائية بالكامل حيث ستطلق الشركة بعض الإصدارات والنسخ الخاصة من سيارات الوقود مثل F-Pace SVR Edition 1988 التي أعلنت عنها مؤخراً.

من غير الواضح ما الذي ستقدمه النخسة الأخيرة من F-Type، يتوقع أن تحظى بتصميم خاص قد يكون جذرياً بشكل كبير. ومن حيث المحركات فيتوقع أن تحمل محرك فئة R ينتج 575 حصان و699 نيوتن-متر.

المصدر: سعودى شفت

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