ستكون جاكوار F-Type آخر سيارة رياضية بمحرك V8 من الشركة



جاكوار F-Type جاكوار F-Type

تستعد جاكوار لإطلاق نسخة خاصة من F-Type تحتفل بآخر محرك V8 من الشركة.



يأتي ذلك ضمن خطوات أخيرة قبل تحول جاكوار لعلامة للسيارات الكهربائية بالكامل حيث ستطلق الشركة بعض الإصدارات والنسخ الخاصة من سيارات الوقود مثل F-Pace SVR Edition 1988 التي أعلنت عنها مؤخراً.



من غير الواضح ما الذي ستقدمه النخسة الأخيرة من F-Type، يتوقع أن تحظى بتصميم خاص قد يكون جذرياً بشكل كبير. ومن حيث المحركات فيتوقع أن تحمل محرك فئة R ينتج 575 حصان و699 نيوتن-متر.