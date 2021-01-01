تحذر ستيلانتس من انهيار السوق بسبب السيارات الكهربائية



ستيلانتس ستيلانتس

يتجه العالم إلى السيارات الكهربائية بشكل متسارع، وقد بدأت الأصوات المحذرة بالصعود من مخاطر هذا التحول المحموم وغير المدروس بشكل جيد.



ووضح رئيس التصنيع في مجموعة ستيلانتس أن التحول للسيارات الكهربائية قد يؤدي لانهيار سوق السيارات ما لم تتمكن الشركات من خفض تكاليف الإنتاج والبيع، وقال أرنود ديبوف، أن لدى مجموعته خطة لخفض تكلفة تصنيع السيارات الكهربائية بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030.



في نفس الوقت قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، كارلوس تافاريس، أنه وبرغم التزامهم بقرار الاتحاد الأوروبي بحظر سيارات الوقود بحلول عام 2035 فإنهم يشعرون أن أولئك الذين يتخذون القرارات لا يبدو أنهم يهتمون بما إذا كان لدى شركات صناعة السيارات ما يكفي من المواد الخام لإجراء التحول فعلياً إلى المركبات الكهربائية.