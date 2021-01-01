بالفيديو : تجربة قيادة قاسية لفورد برونكو رابتور 2022



فورد برونكو رابتور 2022 فورد برونكو رابتور 2022

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Throttle House المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة قاسية لموديل 2022 من سيارة فورد برونكو رابتور، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية عند قيادتها على الاراضي الوعرة والغير ممهدة، لذلك وضعها الموقع في اختبار قاسي جدا يمكنك متابعته بالفيديو أسفل الخبر.



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فورد برونكو رابتور وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: