الجيل الجديد من سوزوكي ماروتي بريزا 2023 في الهند



سوزوكي ماروتي بريزا 2023 سوزوكي ماروتي بريزا 2023

بعد الصور التجسيية والتسريبات الأخيرة ، كشفت سوزوكي عن بريزا Brezza الجديدة ، وهي سيارة SUV حضرية تحل محل فيتارا بريزا بتصميم محدث من الداخل إلى الخارج وخيار محرك هجين، وبشكل عام فيمكن القول أن السيارة أصبحت أكثر شراسة وقوة، ونستعرض فيما يلي من التقرير مواصفات ومميزات الجيل الجديد من سوزوكي بريزا 2022 في الهند.

التصميم الخارجي



يتبنى الطراز الجديد أسلوبًا حديثًا مع العديد من اللمسات البلاستيكية بالإضافة إلى الألومنيوم حول هيكل السيارة ، وبالنظر إلى الخارج ستلاحظ أن المصابيح الأمامية LED ترتبط بالشبكة الجديدة، بينما نجد في الخلف مصابيح LED خلفية موجودة بتصميم أفقي.



كما هو الحال مع معظم سيارات الـ SUV المدمجة في عصرنا ، تتوفر بريزا بطلاءات خارجية ثنائية اللون مع سقف أسود.

تتمتع سيارات الـ SUV الصغيرة بأبعاد أصغر من معظم موديلات نفس الفئة في الأسواق الأوروبية، وبشكل أكثر تحديدًا، يبلغ طول بريزا الجديدة 3995 ملم، وعرضها 1790 ملم، وطولها 1.685 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2500 ملم، كل هذه الأبعاد متطابقة مع سابقتها إلى جانب الارتفاع الأزيد قليلاً مقارنة بالجيل السابق.

التصميم الداخلي

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في الداخل ، نجد لوحة عدادات أعيد تصميمها بالكامل تبدو نموذجية لمنتج سوزوكي مع لمسات معدنية ونمط ثنائي اللون للمكونات البلاستيكية في الداخل، كما نرى في الداخل شاشة نظام معلوماتي ترفيهي جديدة ومحدثة بحجم 9 بوصة مع العديد من التقنيات المحدثة مثل دعم الاندرويد اوتو بالإضافة إلى فتحات تهوية جديدة ونظام مكيف أوتوماتيكي.تحصل الفئات الأعلى على الكثير من التعديلات والترقيات بما في ذلك فتحة سقف كهربائية ، ولوحة شحن لاسلكية ، وكاميرا بزاوية 360 درجة ، وشاشة رأسية أكبر حجماً لنظام المعلمومات الترفيهي، ونظام صوت ممتاز من Arkamys ، ومنافذ USB ، وفتحات تكييف خلفية، ومع ذلك ، لا تتوقع العثور على مجموعة أدوات رقمية نظرًا لأن هذه سيارة SUV اقتصادية في سوق سيارات الهند.محرك هجين جديديتم تقديم بريزا حصريًا بمحرك هجين خفيف سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان وعزم دوران 137 نيوتن متر مع نظام دفع أمامي متصلة بنقال حركة يدوي من خمس سرعات، أو أوتوماتيكي بست سرعات.ووصلاً إلى الأسعار فيبدأ سعر سوزوكي ماروتي بريزا في الهند من 7.99 روبية لكح (189,900 جنيه مصري) أما بالنسبة لسعر السيارة الأوتوماتيكية فيصل إلى 13.96 روبية لكح (331,800 مصري)، هذا يجعلها أغلى من سابقتها ومعظم منافسيها، مع ارتفاع السعر المبرر إلى حد ما بسبب اعتماد التكنولوجيا الهجينة الخفيفة.هذا وعند الحديث عن المنافسين، فإن المنافسة قوية جدًا، بما في ذلك سيارة هيونداي فينيو المحسّنة وسيارة سيتروين الجديدة C3 القادمة وسيارات تاتا نيكسون وماهيندرا XUV300 ورينو كيجير ونيسان ماغنيتي المتوفرة بالفعل في السوق الهندي منذ عام 2016 ، حيث تأمل شركة صناعة السيارات في توسيع حصتها السوقية في البلاد مع بريزا الجديد.