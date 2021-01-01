اتبع الخطوات التالية لـ المحافظه على مقاعد سيارتك

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عدم المحافظة على مقاعد السيارة القماشية اوالجلدية ، يمكن أن يعرضها للتشقق والبهتان والتمزق. ولإطالة عمر المقاعد اتبع الخطوات التالية..

اولا : حجب اشعة الشمس
استخدام واقيات الشمس بمختلف انواعها واشكاله والتي تركب على الزجاج الأمامي وخاصة عندما تكون سيارتك متوقفة تحت الشمس تعمل على حجب أشعة الشمس المباشرة على المقاعدك والتي قد تؤدي الى تغير لون القماش او تلفه او تشقق المقاعد الجلدية.

ثانيا :فتح النوافذ قليلاً
في فصل الصيف و لحفاظ على حرارة معتدلة داخل السيارة ولمنع جفاف وتشقق المقاعد يجب عدم اغلاق النوافذ بشكل محكم بلك تركها مفتوحه بشكل بسيط..

ثالثا: تنظيف المقاعد
يجب تنظيف المقاعد القماشية والجلدية باستخدام مكنسة كهربائية ناعمة ونظف المقاعد الجلدية بقطعة قماش قطنية، ويمكنك تنظيف المقاعد بخليط ماء وصابون معتدل أو منظف خاص.

رابعا: عدم وضع الأغراض الثقيلية على المقاعد
الاغراض والاحمال الثقيلة تؤدي الى تلف طبقة الإسفنج داخل المقاعد، كما يجب الحذر من وضع الأغراض ذات الزوايا الحادة والتي قد تعرض المقعد الى التمزق.

خامسا : استخدام واقيات المقاعد
إستخدام واقيات للمقاعد يعمل على حمايتها من الشمس وبقايا المأكولات والمشروبات ويحافظة على ابقاء القماش او الجلد الاصلي للمقعد بحالة جيدة.

المصدر: Nile Motors

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