اتبع الخطوات التالية لـ المحافظه على مقاعد سيارتك

عدم المحافظة على مقاعد السيارة القماشية اوالجلدية ، يمكن أن يعرضها للتشقق والبهتان والتمزق. ولإطالة عمر المقاعد اتبع الخطوات التالية..
اولا : حجب اشعة الشمس
استخدام واقيات الشمس بمختلف انواعها واشكاله والتي تركب على الزجاج الأمامي وخاصة عندما تكون سيارتك متوقفة تحت الشمس تعمل على حجب أشعة الشمس المباشرة على المقاعدك والتي قد تؤدي الى تغير لون القماش او تلفه او تشقق المقاعد الجلدية.
ثانيا :فتح النوافذ قليلاً
في فصل الصيف و لحفاظ على حرارة معتدلة داخل السيارة ولمنع جفاف وتشقق المقاعد يجب عدم اغلاق النوافذ بشكل محكم بلك تركها مفتوحه بشكل بسيط..
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