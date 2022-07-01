سعر الذهب اليوم السبت 2 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1806 دولارات للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 849 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 991 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1132جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5660 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11320 جنيها.و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22640جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7928 جنيها.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةشهدت العقود الآجلة للذهب في نهاية التعاملات المسائية ارتفاعا، رغم أنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021، حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.