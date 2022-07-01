أسعار الفاكهة في سوق العبور السبت 2 يوليو

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أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم السبت 2 يوليو 2022، حالة من الانخفاض في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة.

وتنشر « بوابة أخبار اليوم» قائمة الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر المعلن للكيلو في التجزئة:

- تراوح سعر البرتقال البلدي الصيفي من 3 إلى 3.25 جنيهات.

- بلغ سعر الجريب فروت ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو التفاح المصري من 4 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو عنب البناتي الأصفر 5 إلى 7.5 جنيه.

- سجل كيلو العنب الأحمر 5 إلى 8 جنيهات.
- بلغ سعر الكنتالوب 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو.

- سجلت المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو مانجو البلدية 5 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو المانجو الهندي بين 14 إلى 20 جنيها.

- بلغ سعر كيلو المانجو جولك 12 إلى 14 جنيها.

- سعر كيلو المانجو تيمور 16 إلى 26 جنيها.

- سعر بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 12 جنيها.

- سجل البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

- سعر بلح شامية 8 إلى 18 جنيها للكيلو.

- سعر البلح الأبريمي ما بين 13 إلى 25 جنيها.

- الجوافة من 4 إلى 12 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو الخوخ العرايشى من 4 إلى 7 جنيها.

- سجل سعر كيلو المشمش عمار من 8 إلى 12 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البرقوق هوليو 15 إلى 25 جنيها.

من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .

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وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.

واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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