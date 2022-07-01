أسعار الأسماك في سوق العبور السبت 2 يوليو



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور خلال تعاملات السبت 2 يوليو 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



سجل كيلو السمك البلطي1 يتراوح مابين 29 إلى 35 جنيها.



- سجل سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 22 إلى 28 جنيها.

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- تراوح البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.- بلغ سعر فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيها.- قشر بياض من 65 إلى 115 جنيهًا للكيلو.- سجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.- بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا .- تراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.- تراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا.- سجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها.- الجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًا.- الجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًا.- الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا.- بلغ سعر سمك البرانيس الاسكندراني من 70 إلى 82 جنيهًا للكيلو.- أما القراميط تراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.- سعر المكرونة السويسي من 50 إلى 66 جنيهًا.- تراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا.- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.- تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و 130 جنيها.- سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و200 جنيه.- تراوح سعر سمك موسى من 90 إلى 150 جنيهًا.- تراوح سعر اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.اقرا ايضا: الثروة السمكية في عهد السيسي .. زيادة هائلة واكتفاء ذاتيومن جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التي كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحي وعدم حركة المياه وتحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.