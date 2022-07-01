أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم 2 يوليو



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 2 يوليو 2022 حالة ارتفاع طفيف، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر 62.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 65 جنيهًا حسب المنطقة.



وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 59.5 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 63 جنيهًا.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 63 جنيهًا و يباع بسعر 66 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقه .جدير بالذكر، أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 14 مليار بيضة سنوياً، بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه، بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل إلا أن أسعار البيض مرتفعة.ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و أسعار الوقود والشحن التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن مصر تستورد أكثر من 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل و أمريكا والأرجنتين.اقرأ أيضا :ارتفاع طفيف في أسعار البيض الخميس 30 يونيووطالب رئيس شعبة الإنتاج الداجنى بالغرفة التجارية بضرورة استنباط أصناف من تقاوى الذرة التي تعطى إنتاجية أكثر من 5 طن للفدان بجانب التوسع في زراعة محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا وفي هذه الحالة من المؤكد أن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة بجانب تحقيق هامش ربح للمربين فى حالة توفير منتجات اعلاف محلية.