تعرف على الفوائد الصحية للجرجير وأهميته للبشرة: يخلصك من علامات الشيخوخة

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صورة الخبر: الجرجير
الجرجير

يعد الجرجير من أكثر الأطعمة الضرورية للجسم، وتحقق له عدة فوائد صحية تحسن نموه وصحته العامة، بالإضافة إلى فائدته الكبيرة للبشرة إذ يعمل على ترطيبها وحمايتها من التجاعيد والتشققات، لذا سنحاول في السطور التالية توضيح دور الجرجير في تحسين ملمس ومظهر البشرة.

فوائد الجرجير للبشرة
ذكرت ماريان سمير، خبيرة التجميل، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور ضمن حلقات برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، أن الجرجير هو أحد أفضل الأطعمة التي تحقق فوائد صحية غاية في الأهمية للجسم، وتساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها.

وأضافت «سمير» أن الجرجير يحتوي على كبيرة من الفيتامينات مثل (أ - ه - ج) وهي فيتامينات مهمة جدًا لترطيب البشرة سواء الجافة أو الدهنية، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط التي توحي بالكبر والشيخوخة.

«ماسك» الجرجير لترطيب البشرة
كما اوضحت خبيرة التجميل أنه يمكن أيضًا الاستعانة بعصير الجرجير لعمل «ماسك» من خلال إضافة كمية قليلة من الشوفان إليه واستعماله في ترطيب البشرة وشدها، ولكن بشرط تنظيف البشرة جيدًا قبل وضع الماسك: «الماسك ده هيخلي الجلد يتشد ويقضي على كل التشققات اللي فيه، كمان هيساعد على التخلص من الخطوط والهالات السوداء أسفل العينين»، وفقًا لـ«ماريان».

المصدر: الوان

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