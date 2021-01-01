"تخلصي من البودرة"..نصائح مكياج سريعة لصاحبات البشرة الجافة..



مكياج سريعة مكياج سريعة

كل فتاة تريد أن تضع على وجهها مكياج ناعم ورقيق ويعطيها إطلالة رائعة وجميلة، ولكن قد تصاب صاحبات البشرة الجافة ببعض الاحباط لعدم معرفة كيفية التعامل مع البشرة، وتكون البشرة جافة ومحرجة ويكون الجلد جاف ولهذا يجب توضيح بعض النصائح للفتيات عند وضع المكياج على البشرة الجافة والمقشرة، ويوجد عدة نصائح للمكياج لصاحبات البشرة الجافة والمتقشرة، حتى يكون المكياج على الوجه لائق ومميز وفقاً لموقع"boldsky":



تقشير البشرة

أن التقشير هو مفتاح تجهيز الجلد وهو الخطوة الأولى، ويمكن استخدام مقشر خفيف مرة أو مرتين في الأسبوع، لعلاج المناطق التي تعانى من مشاكل، وذلك عن طريق غسل المناطق المعرضة للجفاف برفق، مثل المنطقة المحيطة بالأنف وثنية الذقن بمنشفة كل يوم، ويمكن استخدام مقشر كيميائي كل يوم يمكن إزالة الطبقة العلوية الميتة ومنع التقشير، ولهذا يجب الحرص على عدم الأفراط في التقشير تحسباً لأنه قد يترك البشرة حمراء ومقشرة.



استخدام مرطب

يجب أن تستخدمي مرطب لمنع جفاف الجلد، وتقشيره، مما يجعل المكياج يبدو رطبا مثل البشرة، ولهذا يجب اختيار مرطب على الجودة حتى يمنع ظهور الدهون على البشرة.

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ترك البودرة بعيدًايجب وضع أي منتج في شكل بودرة بعيداً عندما تكون البشرة جافة، ومتقشرة، فقد قد تسبب البودرة في انسداد مسام البشرة، وتجفيف البشرة.إنعاش البشرة طوال الوقتيجب إنعاش البشرة طيلة اليوم لتعزيز الترطيب ومنع التقشر طوال ليوم، ولعمل ذلك يمكن وضع كمية صغيرة من الكريم أو اللوشن، على المناطق التي تحتاج للترطيب الإضافي.