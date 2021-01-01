التقشير وعلاج الهالات السوداء..وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة..

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، الذى تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، وتعالجها من حب الشباب، والأكزيما ، والسيلوليت، وعلامات التمدد، كما تساعد على تهدئة التورم والاحمرار بالبشرة، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع " wearelittles".
وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة
وصفة تقشير الجسم بالقهوة
تحضير 100 جرام من القهوة المطحونة الطازجة مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا و10 جرام ملح البحر و20جرام سكر جوز الهند و5-10 قطرات من الزيوت العطرية "حسب النوع المفضل"، ثم وضع جميع المكونات معاً وخلطهما ثم وضع الخليط على بشرة رطبة مع التدليك بحركة دائرية، وترك الخليط لمدة تتراوح مابين 3-5 دقائق ثم غسل البشرة بالماء.
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